無料で広告や追跡なしプライバシー最優先の日記アプリ「Journiv」、気分追跡・プロンプト・分析・高度な検索機能を備えオープンソースでセルフホスト可能

日記アプリは数多く存在しますが、クラウドサービスではサービスが終了したり、プライバシーポリシーの変更により思い出が失われるリスクがあります。開発者が子どもたちの成長記録を残そうとした際、既存サービスのデータ永続性とプライバシーに不安を感じたことから生まれたのが「Journiv」です。セルフホスト型でデータを完全に自分で管理でき、ムード追跡や執筆プロンプト、分析機能を備えた包括的な日記アプリケーションとなっています。
journiv/journiv-app: Journiv - Self hosted private journaling app
https://github.com/journiv/journiv-app
Journiv - Self-Hosted Private Journaling - Journiv
https://www.journiv.com/
◆Journivの主な機能
・プライバシーとセキュリティ
すべてのデータはローカルに構築したSQLiteもしくはPostgreSQLのいずれかのデータベースに保存し、追跡や分析など外部サービスに依存しません。JWT認証を利用した自動リフレッシュトークンを備えた安全な認証を行いセキュリティを確保。
・セルフホスト
ローカルのサーバーからDockerコンテナで簡単に起動が可能。
・ムードトラッキング
日記のエントリーにムード（＝気分）を設定することが可能。
感情パターンを集計し、時系列で可視化することで感情のトレンドを把握できます。
・質問ベースのジャーナリング
日記を書くヒントとして毎日違う質問を提示します。
・検索と発見
全文検索や日付範囲検索などが可能。
・分析とインサイト
執筆頻度や利用単語数などを分析し可視化。
・インポートとエクスポート
記録したデータをZIPファイルでエクスポートでき、ZIPファイルからインポートすることが可能。
・この日
過去の同じ月日のエントリーを表示。
・位置情報と天気情報
位置データと天気情報を記録することが可能。なお、天気情報はOpenWeatherのAPIの利用登録が必要です。
・リッチテキストとMarkdown
・タイムラインとカレンダー
タイムライン形式で時系列にエントリーを表示。
カレンダーでも表示できます。
・タグと分析
タグによる分類が可能で、出現頻度や傾向を分析可能。
・ユーザー管理
ユーザーの作成・削除が可能で、「管理者」と「ユーザー」の2種類の権限ロールが設定できます。
・Immichとの連携
セルフホスト型の写真・動画管理アプリのImmichと連携することで、日記にImmichから写真や動画を引用し表示することができます。
◆インストール方法
今回はWindows 11上でUbuntuがセットアップされたWSL2に公式のDocker Installationを参考にインストールします。journivディレクトリを作成し移動。
mkdir journiv cd journiv
docker-compose.ymlと環境設定ファイルのテンプレートをダウンロード。
curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/journiv/journiv-app/refs/tags/latest/docker-compose.yml curl -O https://raw.githubusercontent.com/journiv/journiv-app/refs/tags/latest/env.template
環境設定ファイルを作成。
cp env.template .env
「SECRET_KEY」を以下のコマンドで作成し、表示されるランダムな値をコピーしておきます。
openssl rand -base64 32
.envファイルを編集し、「SECRET_KEY」に先ほど作成した値を貼り付け、「DOMAIN_NAME」にドメイン名かIPアドレスを記入して、「POSTGRES_PASSWORD」に任意のパスワードを設定します。
SECRET_KEY=【先ほど作成した値】 DOMAIN_NAME=【ドメイン名かIPアドレス】 POSTGRES_PASSWORD=【任意のパスワード】
データディレクトリを作成し、権限を指定された値に変更します。
mkdir -p data/app data/postgres data/valkey sudo chown -R 1000:1000 data sudo chmod -R 755 data
コンテナを起動します。
docker compose up -d
コンテナが起動したらブラウザで8000ポートへアクセスします。
画面下部のサインアップ用のリンクの表示がDisabledになっている場合は「Server URL」にDOMAIN_NAMEで設定した値を入力して「探す」ボタンをクリックしサーバーとの接続が完了すると「Don't have an account? Sign Up」に表示が変わります。
ユーザーを作成するため「Don't have an account? Sign Up」をクリック。
登録フォームが表示されるので「Name」に名前を入力し、「Email」にメールアドレス、「Password」にパスワードを入力して「Sign Up」ボタンをクリックします。
登録が完了すると自動的にログインが行われ、ダッシュボードが表示されます。
なお、iOSおよびAndroid向けのネイティブアプリも開発中で、近日中にApp StoreやGoogle Playで公開される予定とのことです。
