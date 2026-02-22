2026年02月22日 08時00分 生き物 人間は犬に求めすぎている

犬は古くから人間のパートナーとして親しまれている動物です。そんな犬について、アメリカ人は多くを求めすぎていて、犬と人間にとって幸せとは言えない状態も起きているとして、ミズーリ科学技術大学の人文科学特別教授であるマーガレット・グレボヴィッツ氏が持論を展開しています。



Americans are asking too much of their dogs

https://theconversation.com/americans-are-asking-too-much-of-their-dogs-256768



アメリカ獣医師学会によると、アメリカの世帯のうち約42.6％が犬を飼っており、猫の32.6％と比べても大きな違いがあるとのこと。ある調査ではアメリカにおけるペットの飼い主のほぼ全員(97％)が「ペットは家族の一員だ」と答えていて、さらに51％は「人間の家族と同じくらいだ」と答えているなど、ペット愛にあふれているそうです。



獣医関連の問題を扱うマーク・クッシング弁護士は、こうしたペットに対する人々の愛情が高まりつつあることを「ペット革命」と表現し、アメリカ社会においてペットが占める地位がますます特権的になっていると指摘。「インターネットによって孤独になった人々は、人間の代わりとしてペットに強く焦点を当てるようになりました」と論じています。



しかしグレボヴィッツ氏は、とりわけ新型コロナウイルスのロックダウン以降、別のことが起きていると主張しています。グレボヴィッツ氏いわく、犬は単に人間の代替として使われているのではなく、自分たちでは解決できない問題をペットに解決してもらおうと期待するなど、人間に求める以上のことを犬に求めているのだといいます。



2025年のある研究では、犬の飼い主は、「仲間意識」や「支援」といった複数の側面で愛する人間よりもペットを高く評価する傾向があることが示されました。また、子どもや恋人、親族といった最も身近な人々との関係に比べ、犬との関係では否定的なやりとりが少ないとも感じていました。



1972年にはアメリカ人の46％が「ほとんどの人は信頼できる」と答えていましたが、2018年にはその割合は34％に低下しました。近年のアメリカ人は以前より友人に会う機会が減ったと報告しており、また会話がうまくいかないと予想して見知らぬ人との会話を避ける傾向もあります。人々は家で過ごす時間を増やし、ペットとの時間を楽しんでいます。このように、「人間には期待できないが犬には期待できる」といった情熱が近年高まっているそうです。



しかし、「犬は自分が愛されていると感じさせてくれて、子どもを持つことへのプレッシャーを和らげ、仕事の単調さや競争社会のストレスを減らしてくれる」などといった感覚は、行き過ぎると「犬から癒やしの感情を搾取する」といった構図に発展し、天然資源の採掘と同じようにいずれ持続不可能になるとのこと。



また、ペットを人間の子どものように扱うライフスタイルの広がりが、飼い主による不必要な医療、検査、投薬の追求につながり、動物に害を及ぼす可能性があるともグレボヴィッツ氏は指摘しています。飼われる犬の方は飼い主が仕事に出ている間に家に一匹で残されるため、退屈に苦しみ、慢性的な心理的苦痛や健康問題を引き起こすこともあります。



グレボヴィッツ氏は「犬が私たちの社会的・感情的な空白を埋めてくれると期待することは、実際には犬自身の繁栄、そして人間の繁栄の妨げにもなります。犬と人間の双方にとってより良い形で、家庭や家族、社会のあり方を再構築することが大切かもしれません。たとえば、よりアクセスしやすい医療や質の高い食料などです。人間の繁栄に焦点を当てた世界は、ペットの繁栄にも焦点を当てる世界になるでしょう。今のアメリカとは大きく異なる国になるはずです」と述べました。

