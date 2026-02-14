2026年02月14日 21時00分 スマホ

過去4年に販売されたiPhoneのうち74％でiOS 26が使われているとAppleが発表



iOS 26が2025年9月に正式リリースされてから約5カ月が経過し、ここ4年で販売されたiPhoneのうち74％がiOS 26で動作していることがAppleの発表で明らかになりました。



iOS 26は2025年6月のWWDC25で発表され、2025年9月に正式リリースされたOSで、「Liquid Glass」デザインが特徴的です。



Appleによると、過去4年にApp Storeで販売されたiPhoneのOSを確認すると、iOS 26が74％、iOS 18が20％、それ以前のOSが6％だったとのこと。





範囲を「全iPhone」に広げると、iOS 26の割合は66％に低下。iOS 18が24％になり、それ以前のOSも10％にわずかに増加しました。





一方、過去4年にApp Storeで販売されたiPadだと、iPadOS 26が66％、iPadOS 18が28％、それ以前のOSが6％でした。





「全iPad」だとiPadOS 26が57％、iPadOS 18が26％、それ以前のOSが17％となっています。





なお、Appleは2025年にOS命名規則を変更して「リリース年の次の年」の数字を付与するようになったため、iOSとiPadOSの19から25は存在せず、18の次が26です。



iOS 26は2026年2月12日に最新版の「iOS 26.3」が配信されたところで、2月最終週にiOS 26.4ベータ版がリリース予定となっています。



なお、トラフィック分析を行っているStatcounterが2026年1月に行ったOSシェア分析では、iOS 26ユーザーよりもiOS 18ユーザーの方が多く、まだ半数以上のユーザーがiOS 18を使っているという結果になっています。



