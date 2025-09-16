「iOS 26」配信開始、対応iPhone一覧はコレ
2025年6月に開催された開発者向け会議WWDC25で発表された「iOS 26」が、ついに配信開始となりました。新デザインのLiquid Glassにより見た目が美しく生まれ変わり、AI機能も多数追加されています。
iPhone向けの最新OSとなるiOS 26が配信開始となりました。アップデートのファイルサイズは12.32GBで、設定アプリの「一般」→「ソフトウェアアップデート」からアップデート可能です。
Appleは毎年iOSの最新バージョンを9月にリリースしており、そのたびに一部のiPhoneがサポート外となります。iOS 26では以下のiPhoneがサポートされなくなるので注意が必要です。
・iPhone XS
・iPhone XS Max
・iPhone XR
iOS 26に対応しているiPhone一覧は以下の通り。なお、パーソナルAIのApple Intelligenceに対応しているのはiPhone 15 Pro以降のiPhoneのみなので注意が必要です。
・iPhone 17
・iPhone Air
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone SE(第2世代以降)
iOS 26は、留守番電話の内容をAIで要約する機能や、音声をリアルタイムで通訳できる「ライブ翻訳」機能など、AI関連の機能が多数追加されています。iOS 26で追加される新機能やデザイン変更については、以下の記事にまとめてあります。
Apple Music・マップ・ウォレットなどのApple純正アプリに関するアップグレード内容は、以下の記事をチェックすればわかります。
また、iOS 26ではパーソナルAIのApple Intelligenceに20の新機能が追加されました。一体どんな新機能があるのかは、以下の記事にまとめてあります。
iOS 26と同時に、iPadOS 26、macOS Tahoe、watchOS 26、tvOS 26、visionOS 26も配信開始されています。
