AppleがOSをバージョン番号ではなく年で識別できるように命名規則を変更する可能性

iOS 26 is coming next month, not iOS 19 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/05/28/ios-26-coming-next-month/ 記事作成時点での最新メジャー版は、iOSが「iOS 18」、iPadが「iPadOS 18」、macOSが「macOS Sequoia(macOS 15)」、watchOSが「watchOS 11」、tvOSが「tvOS 18」、visionOSが「visionOS 2」となっており、macOSにはコードネームが、それ以外のOSにはメジャーバージョンの番号が付記されています。

