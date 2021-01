女性の裸や住民のセックスがホームセキュリティ用監視カメラでのぞき見されていたと判明

2020年4月、家庭用のホームセキュリティシステムを提供する「 ADT 」の技術者が、顧客の家に設置したカメラに不正なアクセスを繰り返し、セックスなどの行為をのぞき見していたことが判明しました。技術者は問題が発覚した後にADTを解雇されており、裁判で自身の罪を認めているとのことです。 ADT Lawsuit: Internal Investigation Reveals Improper Behavior | ADT® https://www.adt.com/adt-privacy-notice Home alarm tech backdoored security cameras to spy on customers having sex | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/01/home-alarm-tech-backdoored-security-cameras-to-spy-on-customers-having-sex/ ADTは家庭や小規模な企業向けのセキュリティシステムを提供する大手企業であり、外出中に自宅の様子をチェックできる監視カメラなどを提供しています。専用のカメラを設置して「 ADT Pulse 」というサービスのアカウントを取得すれば、スマートフォンやPCを使って遠隔でカメラの映像にアクセスできるとのこと。 ADTは2020年4月23日の声明で、「お客様からADTアカウントに登録した覚えのないメールアドレスがあったことを知らせる電話がありました。お客様のセキュリティとプライバシーは私たちの最優先事項であり、私たちはすぐに内部調査を開始しました」と述べ、何者が顧客のアカウントに侵入したと発表。調査の結果、テキサス州の ダラス を担当するADTの技術者・Telesforo Avilesが顧客のアカウントに自身のメールアドレスを追加し、ADTアカウントへ不正にアクセスしていたことが判明しました。 AvilesはADTの技術者として訪問した顧客の家に魅力的な女性がいた場合、自身のメールアドレスを顧客のADTアカウントに追加し、性的な満足を得るためにカメラの映像をのぞき見していたとのこと。Avilesは事件が発覚するまでの5年間で220のアカウントを侵害し、合計9600回以上もの不正アクセスを行って裸の女性やカップルがセックスする様子を見たと述べています。

2021年01月25日 15時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

