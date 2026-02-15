2026年02月15日 10時00分 ソフトウェア

Appleが新しい「Sales Coach(セールスコーチ)」アプリをリリース予定



Appleの事情に詳しい情報筋によると、Appleは2026年2月下旬にiPhoneおよびiPad向けに新アプリの「Sales Coach」をリリースする予定であると、Apple関連メディアのMacRumorsが報じました。



Apple Launching New 'Sales Coach' App - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/02/13/apple-launching-sales-coach-app/



Apple reportedly releasing new 'Sales Coach' app soon - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/14/apple-reportedly-releasing-new-sales-coach-app-soon/



Appleがリリースを予定している「Sales Coach」アプリは、既存の「SEED」アプリのアップデートとして提供される予定です。Sales Coachは世界中のApple StoreとApple正規販売店の従業員にセールストークのヒントやトレーニングリソースを提供するために提供されます。例えば、「新型iPhoneに乗り換えるべき理由」や「iPadの人気機能」まで、さまざまな情報を網羅した記事や動画が用意されている模様。



MacRumorsの情報筋によると、Appleは2月23日に「Sales Coach」アプリをリリースする予定だそうです。「SEED」アプリとの違いは大きく2つあり、ひとつは全く新しいデザイン言語である「Liquid Glass」を採用するという点。



iPhoneやMacの新デザイン「Liquid Glass」が登場、光の屈折や反射などガラスの光学特性を再現しつつ角は丸みを帯びる - GIGAZINE





もうひとつは、Apple StoreとApple正規販売店の従業員が販売のヒントや製品情報を入手するために使えるAIチャットボットの導入です。このAIチャットボットは、アプリの「質問」タブからアクセス可能で、従業員はApple製品に関するさまざまな質問を行なうことができます。



例えば、iPhone Airの主な機能について質問したり、MacのInstant Hotspot機能の使い方について質問したりすることが可能。AIチャットボットがApple独自の大規模言語モデル(LLM)を使用しているのか、それともサードパーティー製のAIに依存しているのかは、記事作成時点では不明です。



なお、「Sales Coach」はウェブ版がすでにリリースされていますが、これはApple StoreとApple正規販売店の従業員向けの社内ツールであるため、一般公開されていません。



Sales Coach

https://salescoach.apple.com/





また、Appleは公式サポートアプリの「Appleサポート」でもAIチャットボットを導入し、ユーザーの質問に回答できるようにしていますが、これが「Sales Coach」のAIチャットボットと同様のものなのかは不明です。

