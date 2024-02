2024年02月16日 11時40分 ソフトウェア

AppleがMicrosoftのGitHub Copilotに匹敵するコード生成AIツールを開発中



AppleがMicrosoftのコード生成AIであるGitHub Copilotの競合となるようなAI機能を開発していると、Bloombergが報じています。



Bloombergの報道によると、Appleは自社の統合開発環境であるXcode向けにコード生成AI機能を開発中で、同機能の社内テストを拡大中だそうです。情報筋によると、Xcodeのコード生成AI機能は2024年内にサードパーティーの開発者向けにリリースされる模様。



他にも、Appleは「Apple Musicで自動でプレイリストを作成してくれるAI機能」「Keynoteのスライドショーを自動で作成するAI機能」「Spotlight用のAIチャットボット」など、生成AIの潜在的な用途を検討中だそうです。MacやiPhoneなどで使える検索機能のSpotlightでは、AIを用いてアプリの特定の機能が利用できる可能性があり、ユーザーはChatGPTのように自然言語リクエストを用いてこれまでよりも複雑な操作ができるようになります。





MicrosoftやMetaなどのテクノロジー大手がAI研究やAI製品の発表で目立っているのに対して、Appleは機械学習モデルをトレーニング・デプロイするためのフレームワーク「MLX」、画像編集AIモデル「MGIE」、プロンプトを入力するだけで静止画をアニメーション化してくれるAIツール「Keyframer」を発表するのみです。



Appleが開発中のXcode向けコード生成AI機能は、MicrosoftのGitHub CopilotやAmazonのCodeWhispererと同様に、大規模言語モデル(LLM)を用いてプログラマーのコーディング作業を補完するためのツールとなります。



報道によると、Xcodeのコード生成AI機能は自然言語リクエストに基づいてコードを生成したり、あるプログラミング言語から別のプログラミング言語にコードを変換したりすることが可能です。XcodeのAI機能はコードのブロックを予測してコードを生成できるため、開発者のアプリ開発プロセスを効率化することができます。



なお、Appleは毎年開催している開発者向けイベント・WWDCの中で、同社のAI関連の計画を発表すると予想されています。