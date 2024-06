2024年06月25日 14時00分 ソフトウェア

AmazonがチャットAI「Metis」を開発中との報道、ChatGPTと直接競合し2024年後半リリース予定



Amazonが「Metis」というコードネームでチャットAIを開発中であることが報じられています。



Amazon reportedly working on new AI chatbot to compete with ChatGPT - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2024/06/24/amazon-reportedly-working-new-ai-chatbot-compete-chatgpt/



Report: Amazon developing AI chatbot that would compete with ChatGPT and others – GeekWire

https://www.geekwire.com/2024/report-amazon-developing-ai-chatbot-that-would-compete-with-chatgpt-and-others/



報道によると、Amazonは2024年後半のリリースを目指してチャットAIを開発中とのこと。チャットAIは「Metis」というコードネームで開発されており、ChatGPTと直接競合する製品になるそうです。





Metisは「Olympus」と呼ばれるAIモデルをベースに構築されています。このOlympusは、Amazonが提供している文章生成AIや画像生成AI基盤モデル「Amazon Titan」よりも高い性能を示すとのこと。



また、AmazonはAlexaを大幅に改良したAIアシスタント「Remarkable Alexa」を開発中であることが報じられていますが、Remarkable AlexaとMetisは一部を同じインフラストラクチャで構築しているとのこと。



Amazonの会話型生成AI搭載アシスタント「Remarkable Alexa」は月額800円以上で提供されるとの報道 - GIGAZINE





なお、Amazonは2024年4月30日にビジネスやコーディング用途のチャットAI「Amazon Q」をリリースしていますが、今回報じられたMetisとAmazon Qの関係性は明らかになっていません。



Amazonがビジネス・開発者向けAIアシスタント「Amazon Q」を一般公開&コーディング不要でアプリを生成できる新機能も追加 - GIGAZINE