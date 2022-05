2022年05月13日 13時05分 メモ

価格が99.99%下落した仮想通貨の「Terra(LUNA)」に一体何があったのか



時価総額ランキングトップ10圏内でもあった仮想通貨「Terra(LUNA)」の価格が99%以上下落し、投資家たちに大きなダメージを与えています。



‘I lost my life savings’: Terra Luna cryptocurrency collapses 98% overnight | The Independent

https://www.independent.co.uk/tech/terra-luna-ust-crypto-price-crash-b2076655.html



Terra (UST) to Halt New Transactions on Its Blockchain - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-12/terra-developers-halt-new-transactions-on-stablecoin-blockchain



LUNAはアメリカドルと1対1で連動するように設計された仮想通貨「TerraUSD(UST)」を支える仮想通貨です。USTの開発元であるTerraform Labsが独自の仮想通貨であるLUNAを発行して1ドル相当のLUNAを1USTと交換できる仕組みを構築しており、常に1UST=1ドルに近づけるようにLUNAとUSTの発行枚数が調整されています。





USTの価格が1ドル未満になると、投資家の間にはUSTを買ってLUNA(1ドル)と交換しようとする動きが見られます。しかしLUNAそのものの価格が安定しない状況が続いたため、手に入れたLUNAを即時売却する動きが重なってしまい、LUNAの価格は下がり続ける一方に。2022年4月時点で400億ドル(約5兆1000億円)以上あったLUNAの時価総額は5億ドル(約640億円)にまで低下してしまいましたが、こうなるとLUNAがピーク時時価総額約185億ドル(約2兆4000億円)のUSTの裏付けとなるはずもなく、価値の維持が危ぶまれたUSTも一斉に手放されることになりました。



こうしてLUNAおよびUSTの価格は急落し、2022年4月に最高116ドル(約1万5000円)に達していたLUNAは、2022年5月の第2週に価格を99.99%下落させ、記事作成時点では0.006ドル(0.77円)に。USTの価格も0.14ドル(約18円)にまで下落しました。





この状況を解消するため、Terraform Labsは3つの緊急措置を提案しています。1つは不良債権となってしまった約10億USTをすべて焼却(破棄)すること。これによりUSTの循環サプライ(最大流通数の近似値)が約8.05%減少し、USTの価格低下が抑えられるとのこと。2つ目はTerraform Labsがプールする3億71000万UST相当のイーサリアム(ETH)も焼却すること。これで循環サプライがさらに3%減少します。



3つ目はSDR(特別引出権)のベースプールを倍増し、Pool Recovery Blockを36ブロックから18ブロックに減らすこと。これによりLUNAの採掘能力が4倍になり、USTへの売り圧力が低下することが見込まれていますが、LUNAの流通量が急増して価格は大幅に低下することは避けられません。



また、Terraform Labsは2022年5月13日1時頃、インフレに伴うガバナンス攻撃を回避するために、Terraのブロックチェーンを停止したことを明らかにしました。ガバナンス攻撃とはいわゆる「議決権の過半数」を得るのに十分な量のトークンを取得して取引の承認を操作する攻撃です。Terraform Labsはアップデートを施して委任を無効化し、現マイナーの3分の2がオンラインになるとチェーンが再開するように変更。その結果約2時間後にチェーン再開されましたが、同日11時頃に再び停止しました。





一連の流れを受け、コミュニティでは価格崩壊を嘆く声や「仮想通貨に裏付けられた仮想通貨」をいぶかしむ声が多数挙げられています。商品・サービスとの引き換え可能な点を売りにする仮想通貨のIntercoin(ITR)を発行する企業は「法定通貨などは、通貨と引き換えに商品やサービスと交換できるからこそ価値が安定しているのです。結局のところ、ドルやその他の国の通貨に価値を与えているのは、『国の信用』といったものではなく、人々がそのお金で物を売り、そのお金で受けた銀行への融資を返済するために懸命に働くという事実なのです。結局のところ、それがどんな通貨にも価値を与えているのです」と指摘。「多額の資産」のみに裏付けられた通貨に疑問を呈しました。