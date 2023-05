Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力

・関連記事

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の最新映像が公開、特別版やamiiboも発表 - GIGAZINE



「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」3rdトレーラーが公開、宿敵ガノンドロフや新キャラクターも登場 - GIGAZINE



大阪にできる任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo OSAKA」のプレオープンに行ってきました - GIGAZINE



「ゼルダの伝説」「リンクの冒険」「夢をみる島」が遊べる「ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説」を実際にプレイしてみた - GIGAZINE

2023年05月13日 20時15分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.