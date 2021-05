2021年05月07日 23時00分 メモ

史上初めて九つ子が誕生



西アフリカのマリ共和国で、史上初めて九つ子が誕生しました。



九つ子を出産したのは、25歳のハリマ・シセさん。マリ共和国には多胎児出産のための設備が整っていなかったため、シセさんは妊娠25週目でモロッコのアイン・ボルハ・クリニックに移されました。クリニックに滞在中、シセさんは子宮の拡張による重度の出血に苦しんだとのこと。妊娠25週では胎児の発育が十分ではないため、医師たちは出産を遅らせるよう努めました。





その後、妊娠30週目にしてシセさんに陣痛が訪れたため、帝王切開手術が行われます。前代未聞の手術であったため、25人の救急隊員と10人の医師のチームが動員されたとのこと。そして手術の結果、無事女の子5人・男の子4人、合計9人の赤ちゃんが誕生。赤ちゃんの体重は500g~1kgであったとクリニックのユセフ・アラウイ医師は報告しています。



シセさんは出産後も集中治療室に入院していますが、容体は安定しているとのこと。シセさんの夫であるケイダー・アービー氏は長女とともにマリ共和国に残っていましたが、出産のニュースを聞いて喜んでいると報じられています。



もともと、事前に行われていた超音波検査で「子どもは7人である」と思われていましたが、最終的に9人の赤ちゃんが無事誕生しています。赤ちゃんが無事成長すれば、2009年に記録されたナディア・スールマンさんの八つ子を超える、多胎児出産の世界記録となる見込みです。なお、スールマンさんは無理な体外受精と排卵誘発剤の使用で議論を巻き起こしましたが、今回シセさんが排卵誘発剤などを使用していたかは公表されていません。キングス・カレッジ・ロンドンのヤコブ・カラフ教授は「今回のような妊娠は不妊治療無しではあり得ない。今回の出産は子宮を失うか、命を失うかという深刻な危険性をはらんでいた」と述べ、多胎児出産の危険性を指摘しています。