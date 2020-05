マグダラのマリアの指をかみちぎって持ち帰った主教はなぜ罰せられなかったのか？

亡くなった聖人の 聖遺物 は奇跡を起こすと考えられており、さまざまな宗教で信仰されてきました。中でもキリスト教では、 聖餐 の儀式に聖人の遺体や体の一部などの聖遺物が必要とされ、多くの主教や修道士が、贈与や購入といった手段だけでなく、強奪まがいの方法でも聖遺物を手に入れていたとされています。 When Monks Went Undercover to Steal Relics | JSTOR Daily https://daily.jstor.org/when-monks-went-undercover-to-steal-relics/ 12世紀頃、 リンカン大聖堂 のヒュー主教は、フランスのフェカン修道院を訪問しました。フェカン修道院には、「 マグダラのマリア の腕のミイラ」と伝えられる聖遺物が安置されていました。ヒュー主教は「マリアの力が欲しい」と願っており、何人もの修道士らが見ている前で、自らの手でマリアの腕をそぎ落とそうとしたとのこと。 しかし、力が足りずうまく腕をそぎ落とすことができなかったヒュー主教は、マリアの手にかみつき、2本の指をかみちぎります。光景を目の当たりにした修道士らは、ヒュー主教がマリアの指をポケットにしまってしまうまで、あまりの恐怖に何もできなかったとのこと。その後、ヒュー主教は聖餐の度に、「自分が手に入れたマリアの指ほど神聖なものはない」と修道士らに説き、自己を正当化しました。

