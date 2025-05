2025年05月07日 23時00分 メモ

UAEが公教育のカリキュラムにAIを導入へ、幼稚園から高校生までにAIの基礎概念や倫理意識の教育を含む予定



アラブ首長国連邦(UAE)の教育省が、AI開発大国になることを目指し、2025年中に公教育のカリキュラムにAI教育を導入する予定を発表したと、国営報道メディアのWAMが報じました。導入される予定のコースにはAIの基礎概念だけでなく、倫理意識や実社会への応用が含まれます。



Ministry of Education introduces AI curriculum in public schools starting from 2025-2026 academic year

https://www.wam.ae/en/article/bji6z2n-ministry-education-introduces-curriculum-public





UAE Rolls Out AI for Schoolkids in New Push for Sector Forefront - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-04/uae-rolls-out-ai-for-schoolkids-in-new-push-for-sector-forefront?embedded-checkout=true



このカリキュラムは2025年~2026年度に幼稚園から高校3年生までを対象に導入される予定で、中東のAI企業であるG42やモハメド・ビン・ザイード人工知能大学(MBZUAI)、エミレーツ高等教育大学との提携で実現するとのこと。WAMは「この重要な国家イニシアチブは、UAEがAIとデジタル変革における世界的リーダーとなることを目指す取り組みを支援するものです」と述べています。



導入されるAIカリキュラムは、基礎概念、データとアルゴリズム、ソフトウェアの活用、倫理意識、実社会への応用、イノベーションとプロジェクト設計、政策とコミュニティへの関与という7つの主要分野にまたがっているとのこと。幼稚園から始まる各学年レベルに適した知識とスキルを学生に提供することが目的で、公立学校の卒業生がAIの基礎を熟知し、日常生活に応用できることを目指しています。





カリキュラムはおおまかに4段階で構成されています。幼稚園では「視覚的かつインタラクティブなアクティビティ」に参加し、物語や遊びを通じてAIやデジタル技術について学ぶとのこと。次の段階であるサイクル1では機械と人間の比較を通じてデジタル思考スキルを養い、サイクル2ではAIシステムの設計と評価、バイアスとアルゴリズム、倫理的な利用に焦点が当てられます。サイクル3ではコマンドエンジニアリングを教え、現実での応用をシミュレートする内容になっているそうです。



これらのカリキュラムは追加の授業時間を必要とせず、コンピューティング・クリエイティブデザイン・イノベーション科目の一環として、指定された教員による指導のもと、既存の学校カリキュラムにシームレスに統合されます。





サラ・アル・アミリ教育大臣は「すべての公立学校にAIを導入することは、教育ツールを近代化し、テクノロジー倫理を理解し、将来の課題に対してスマートで地域に即した解決策を生み出すことができる若い世代を支援するための戦略的なステップです」と述べています。



大臣はさらに、「AIを教育現場に統合することは、UAE政府の未来志向のビジョンを反映しており、イノベーションとテクノロジー主導の教育における世界的なリーダーシップを強化し、熟練した国民的人材が主導する知識基盤社会と競争力のあるデジタル経済の構築という目標を支えるものです」とも語りました。





教育・人間開発・コミュニティ開発評議会の副議長であるシェイク・マリアム・ビント・モハメド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏は「あらゆる段階の学校カリキュラムにAIを統合することは、単なる教育改革ではなく、若い知性への戦略的な投資であり、彼らが受け継ぎ、形作るのに役立つ未来の設計者になる力を与えるものです」とコメントしています。



経済メディアのBloombergは、「NVIDIAによるUAEへの半導体販売規制の緩和が検討されており、これが実現すればUAEがAI競争で優位に立つ可能性が高まる」と論じました。