Appleが日本のiPhoneやiPadの販売価格を大幅値上げ、最大6万円超の上げ幅

・関連記事

世界各国のApple製品の公式価格をランキング形式で比較できるウェブサイト「The Mac Index」 - GIGAZINE



Appleがサブスクリプションの値上げをユーザーの同意なく行う機能のテスト中か - GIGAZINE



iPhone 13シリーズやApple Watch Series 7、新しく生まれ変わったiPad miniなどが発表されたAppleの新製品発表イベントまとめ - GIGAZINE



AppleのM1チップの「幅広い価格帯をカバーできる性能」がCPUの常識を覆そうとしている - GIGAZINE



2022年07月01日 10時36分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.