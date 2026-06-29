2026年06月29日 11時50分 AI

トランプ政権がAnthropicの「Claude Fable 5」復帰を近く容認か、早ければ7月上旬にも制限解除の可能性



AI企業のAnthropicが提供する高性能AIモデル「Claude Fable 5」について、トランプ政権がアクセス再開を近く認める見込みであると複数のメディアが報じました。制限は早ければ2026年7月上旬にも解除される可能性があるとのことです。



Scoop: Powerful Anthropic model, Fable 5, on track to return soon

https://www.axios.com/2026/06/27/anthropic-fable-5-return-soon



Anthropic allowed to release Mythos AI to some companies, agencies

https://www.cnbc.com/2026/06/26/us-government-anthropic-claude-mythos5-ai.html



US clears Anthropic to restore Mythos 5 access for trusted cyber defenders

https://thenextweb.com/news/anthropic-mythos-5-us-clearance-trusted-partners-fable-restricted



Claude Fable 5はAnthropicが2026年6月9日にリリースしたAIモデルです。Anthropicの既存ラインナップでは軽量な「Haiku」、バランス型の「Sonnet」、高性能な「Opus」が用意されていましたが、Fableはさらに上位の最高性能モデルとして追加され、ベンチマークではClaude Opus 4.8やGPT-5.5、Gemini 3.1 Proを大きく上回るスコアを記録し、特に長期間の自律タスクやコーディングエージェントとしての性能が高いとされています。



ついに「Claude Mythos」の正式版が登場＆利用者制限撤廃版の「Claude Fable」も登場して誰でも使用可能に - GIGAZINE





Fable 5は同時にリリースされたMythos 5と同じ基盤モデルを使いながら、サイバーセキュリティや生物学の危険な用途を抑えるための安全対策を加えた一般向けモデルです。サイバー攻撃に関連する一部のトピックではClaude Opus 4.8が代わりに応答する仕組みとなっています。



ところがAnthropicは2026年6月12日、アメリカ政府からの輸出管理指示を受けてFable 5およびMythos 5の提供を停止しました。政府指示はアメリカ国内外を問わず、外国人によるFable 5およびMythos 5へのアクセス停止を求める内容でしたが、Anthropicはユーザーの国籍をリアルタイムで完全に判別することが難しいとして、全ユーザー向けに両モデルの提供を停止したというわけです。



Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE





ソフトウェアの弱点を見つける能力は、企業やインフラ事業者にとって防御のために有用ですが、一方で同じ能力が攻撃者に使われるとサイバー攻撃の手助けになってしまいます。Fable 5にはサイバー攻撃に関連する指示を拒否する制限が付いていましたが、アメリカ政府はFable 5の安全機能を回避して禁止されている内容を出力させる「ジェイルブレイク(脱獄)」の可能性を懸念していたとされています。



AnthropicのClaude Mythos 5／Fable 5の輸出規制発動につながった原因はAmazonのCEO、トランプ政権当局者に対し「脱獄」の懸念を表明したため - GIGAZINE





停止から約2週間後の2026年6月27日、アメリカ商務省がMythos 5について一部の信頼できるサイバー防衛組織や重要インフラ事業者への提供再開を認めたと報じられました。ハワード・ラトニック商務長官はAnthropicがリスク対応で大きく前進したと説明しており、Fable 5についても協議が続いているとのこと。



Axiosによると、トランプ政権はFable 5の提供再開を認める方向に近づいており、関係者は早ければ今週にも制限が解除される可能性があるとみています。ただし国防総省や国家安全保障局による最終的な承認が必要とされており、復帰の条件や料金体系、本人確認の有無などは明らかになっていません。



Fable 5は公開後まもなく高い評価を集めた一方で、政府判断によって突然使えなくなるという前例も残しました。AnthropicやOpenAIは強力なAIモデルを公開する際の審査手続きを明確にするよう求めており、Fable 5の復帰が単なるサービス再開にとどまらず、今後のAIモデル公開ルールをめぐる試金石になる可能性があるとAxiosは述べています。