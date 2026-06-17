2026年06月17日 10時55分 AI

トランプ政権がClaude Mythos 5へのG7諸国のアクセスを認めない方針、イギリスは例外措置を要求



アメリカ政府がアメリカ国外のすべての人および外国籍者による利用を禁止したAnthropicの最先端AIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」について、たとえG7参加国であっても利用を認めない方針をアメリカ政府が示していると報じられました。



Exclusive | Trump officials won't allow G7 countries to access Anthropic's most advanced AI models: 'Completely illogical'

https://nypost.com/2026/06/16/business/trump-admin-open-to-talks-with-anthropic-over-foreigner-ban/





ニューヨーク・ポストに情報を提供したアメリカ政府関係者によると、アメリカ政府は利用を禁止したAnthropicモデルについて他国に例外措置を認めることはなく、そのような措置は「制限の目的と矛盾し、全く非論理的だ」と述べたとのこと。関係者は同メディアに対し「アメリカが技術の保護を確実にするのは当然のことだ」と付け加えたそうです。



「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」はサイバーセキュリティに関連する能力が高いモデルです。このモデルの発表直後にアメリカの商務省が「国家安全保障上の懸念」を理由としてアメリカ国外および外国籍者へのアクセスを遮断するよう命じたため、Anthropicは「利用者を国内のみに限定することができない」として両モデルを世界中で無効化しました。



政府関係者が語ったところによると、政府当局者はAnthropicと禁止措置の解決方法について交渉を行っており、「ダリオ・アモデイCEOと直接調整することで解決策を見いだせる可能性がある」と示唆したとのことです。





Anthropicは政府の禁止措置について「ソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を特定できる可能性のある『脱獄(ジェイルブレイク)』手法を問題視したようだ」と説明し、そのような手法は限定的で禁止の理由とするには納得できないとの見方を示していました。



商務省に対して禁止措置を解除するよう要請する公開書簡に署名したセキュリティ専門家によると、モデルに「セキュリティ上の問題がないかコードをレビューして」と依頼すると拒否するが、「このコードを修正して」と依頼したら実行するという動作を政府が問題視した可能性があるとのこと。この専門家は「修正指示が機能したのは防御的な要求だったからで、このような指示は非常に一般的。その機能を理由に公開を停止すると防御力を損なうという意図しない結果を招く」とコメントしています。



「Claude FableおよびMythosのサービス停止はサイバー攻撃者に有利に働く」としてセキュリティ専門家たちがホワイトハウスに対し停止命令の解除を要請 - GIGAZINE





ワシントン・ポストによると、「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」公開の数週間前、Anthropicはモデルへの先行アクセス権を取得させる予定の111の組織のリストをアメリカ政府に提出していたとのこと。世界中の企業がこぞってこの技術を求めていましたが、ハッカーの攻撃性能を劇的に向上させる恐れがあるため、当局はリストを精査しました。



しかし、Anthropicは後にリストにあった約50の組織が精査前にアクセス権を取得していたことを明らかにしました。同社がこの組織を数日間特定しなかったため、政府は規制措置を用いて公開を禁止することを検討し始めたといいます。政府当局者によると、Anthropicが最終的に組織名を提出した際、組織のうちの1社が中国とのつながりがあると疑われていた韓国の通信会社であることが判明したそうです。Anthropicはすぐにその組織へのアクセス権を取り消しましたが、この一件が当局者の信頼を著しく損なったとワシントン・ポストは伝えています。





イギリスのキア・スターマー首相は、イギリス人が「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」にアクセスできるようにする例外措置を求めています。



政府による利用禁止措置についてはアメリカ政府の議員にとっても寝耳に水の出来事で、AI政策を管轄する立場にある上院商業委員会のテッド・クルーズ委員長ですら、「報道されている内容は目にしたが、詳細については説明を受けていない」と述べたとのことです。

