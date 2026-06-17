2026年06月17日 10時52分 ソフトウェア

Appleが匿名メールアドレス作成機能の「メールを非公開」のドメインを変更、アプリやウェブサイトが匿名登録をブロックしやすくなる可能性



Appleはウェブサービスやアプリなどでアカウントを作成する際、ユーザーが自身のメールアドレスを利用せずにアカウント作成ができる「メールを非公開」という機能を提供しています。この「メールを非公開」で生成されるメールアドレスのドメインが変更されることが明らかになりました。



New domain for Sign in with Apple and iCloud+ Hide My Email - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=sus6t6ab&7194ef805fa2d04b0f7e8c9521f97343



Apple plans to change its Hide My Email privacy feature that could make it less effective | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/16/apple-plans-to-change-its-hide-my-email-privacy-feature-that-could-make-it-less-effective/



AppleはユーザーがAppleアカウントでアプリやサービスにサインインできるようになる「Appleでサインイン」を提供しています。





この「Appleでサインイン」に対応しているサービスで新しくアカウントを作成する際に、自身のメールアドレスを入力することなくアカウントを作成できるというプライバシー機能が「メールを非公開」です。なお、「メールを非公開」はサブスクリプションサービスであるiCloud＋ユーザーのみが利用可能となっています。



「Appleでサインイン」で「メールを非公開」を使う方法 - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/105078





これまでは「メールを非公開」機能でアカウント作成用に生成されるメールアドレスは「@icloud.com」というドメインのものでした。Appleはこのメールアドレス宛に送信されるメールを、ユーザーがAppleアカウントと紐づけているメールアドレス宛に転送します。これにより、ユーザーは自身のメールアドレスをサービス側に公開することなく、アカウントを作成することが可能となるわけです。



テクノロジーメディアのTechCrunchは、「メールを非公開」が機能する理由を「このような匿名のメールアドレスが機能する理由は、同じドメイン(@icloud.com)を使用する通常のAppleユーザーのメールアドレスと区別がつかないためです」と説明しています。





この「メールを非公開」機能で生成されるメールアドレスのドメインが、「@icloud.com」から「@private.icloud.com」に変更されることが発表されました。なお、これまでに発行された「@icloud.com」ドメインのメールアドレスはこれからも引き続き機能し、ユーザーにメールを転送してくれます。



TechCrunchはこの変更について、「『メールを非公開』機能で生成されるメールアドレスのドメインが『@private.icloud.com』に変更されることで、サービス側が『メールを非公開』で生成されたメールアドレスを簡単に認識可能となるため、ユーザー登録をブロックすることが容易になります」と指摘。





ソーシャル掲示板のReddit上では今回の変更について、「企業側が(メールを非公開機能で生成されるメールアドレスの)ドメインを知っていたら、ユーザーにメインのメールアカウントを要求するようになるでしょう」という指摘もありますが、「apple.comが既にスパムと分類されているため、全く新しいドメインを作成して既存のドメインと重複しないようにしてほしい」というコメントもありました。

