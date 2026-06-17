2026年06月17日 11時03分 ソフトウェア

Firefoxが将来実装予定の機能を告知する公式サイト「Firefox roadmap」が登場



MozillaがウェブブラウザのFirefoxに将来実装予定の開発中機能を紹介する公式サイト「Firefox roadmap」を公開しました。



What's new in Firefox this June, and what's next on the Firefox roadmap

https://blog.mozilla.org/en/firefox/firefox-roadmap-152/





Firefox roadmapは、開発中のFirefoxの新機能やアップデートなどについて詳しく知ることができるという公式ウェブサイトです。Firefox roadmapをチェックすることで、Firefoxが今後どのようなウェブブラウザに進化していくのかを垣間見ることが可能となっています。



Firefoxの責任者を務めるアジット・ヴァルマ氏は、Firefox roadmapについて「Firefoxの優れたアイデアのいくつかは、実際に利用しているユーザーから直接寄せられたものです。このロードマップは、コミュニティの皆様が開発状況を把握し、より早くフィードバックを共有し、今後の方向性を定めるための新たな手段となります」と説明しました。





Firefox roadmapでは既に公開済みの項目もあれば、初めて公開する情報もあります。Firefox roadmapを通し、Firefoxが目指す方向性や、より優れたブラウザを構築するために開発元が注力している分野について、より明確なイメージを得ることが可能です。



Firefox roadmapは以下からチェックできます。



See what's next for Firefox — Firefox.com

https://www.firefox.com/en-US/whatsnext/





アップデートは「Productivity(生産性)」「Privacy Controls(プライバシー管理)」「AI Done Differently(AIを異なるアプローチで実践)」「Speed & Performance(スピード＆パフォーマンス)」「Built-In Protection(組み込み保護)」「Better Web(より良いウェブ)」といったカテゴリごとに分けられており、各アップデートがAndroid・iOS・デスクトップのどのOS向けのものかも記載されています。詳細はブログでチェックしたり、公式のコミュニティフォーラムで利用方法をチェックしたりすることも可能。





なお、Firefox roadmapによると今後の新機能には以下が挙げられています。



・カスタマイズ可能なキーボードショートカット

・PDF編集機能の改善

・人気拡張機能「Firefox Multi-Account Containers」のネイティブ機能への統合

・無料内蔵VPNのモバイル対応

・AIに質問して回答を得ることができる「クイックアンサー」機能

・オプションで提供されるプライベートなAIブラウジング機能である「スマートウィンドウ」

・省電力モード

