発表からちょうど10年を迎えたAppleの音声アシスタント・Siriに「誕生日おめでとう」と言うとこうなる

日本時間の2011年10月5日は、Appleの音声アシスタントの Siri が発表されてちょうど10年になります。そんなSiriに「誕生日おめでとう」というと、Siriが特別なメッセージを返すようになっています。 Apple celebrates Siri's 10th birthday with new jokes and responses - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/10/04/apple-celebrates-siris-10th-birthday-with-new-jokes-and-responses/ 日本時間の2011年10月5日に開催されたAppleの新製品発表イベントで、iPhone 4Sが発表されました。このiPhone 4Sに搭載されたのが、音声アシスタントAIのSiriです。 従来の7倍速い「iPhone 4S」発表、CPUもGPUもデュアルコアに - GIGAZINE

2021年10月05日 14時00分00秒 in モバイル, 動画, Posted by log1i_yk

