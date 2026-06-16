2026年06月16日 11時15分 ゲーム

XBOXの幹部が退任＆傘下のゲームスタジオCompulsion Games＆Ninja Theoryが閉鎖か



Microsoftのゲーム部門であるXBOXから、幹部が辞任し、傘下のゲームスタジオが閉鎖の危機にひんしていることが明らかになりました。



Xbox executives depart while Compulsion Games shuts down | Mashable

https://mashable.com/tech/microsoft-xbox-game-studios-layoffs-compulsion-shut-down



2026年2月、長らくMicrosoftのゲーム部門であるMicrosoft GamingのCEOを務めたフィル・スペンサー氏が退職し、後任にはアシャ・シャルマ氏が就任しました。シャルマCEOはMicrosoftのゲーム部門の名称をMicrosoft GamingからXboxに戻したり、値上げにより数百万人のユーザーを失ったXbox Game Pass Ultimateの大幅値下げを実施したり、XboxをXBOXに変更したりと、さまざまな施策を実施しています。



Microsoftのゲーム部門の名称が「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻る、Xboxの新CEOが今後の方針についても言及 - GIGAZINE





これと同時に、XBOXは事業の立て直しが必要として、大規模な人員削減および大幅な予算削減を計画しています。



XBOXの新CEOが「事業のリセット」を宣言、大規模な人員削減と大幅な予算削減を計画か - GIGAZINE





これに続き、現地時間の2026年6月15日にゲーム業界メディアのThe Game Businessが、「Xbox Game Studiosの責任者であるクレイグ・ダンカン氏が辞任した」と報じました。



Xbox Game Studios boss Craig Duncan steps down

https://www.thegamebusiness.com/p/xbox-game-studios-boss-craig-duncan





ダンカン氏は2024年11月にXbox Game Studiosの責任者に就任し、Halo Studios、The Coalition、Flight Sim、Turn 10、Playground Games、Rare、Obsidian、Ninja Theory、Compulsion Games、The Initiative、Double Fine、InXile、Undead Labs、World's Edge、XGS Publishingといった傘下のゲームスタジオを統括してきました。後任が見つかるまで、Xbox Game StudiosはXBOXの最高コンテンツ責任者であるマット・ブーティ氏の指揮下に入ることとなります。



ダンカン氏の辞任と同時に、Xbox Game Studiosのチーフスタッフであったルイーズ・オコナー氏もMicrosoftを退職することとなりました。オコナー氏はカルト的人気を誇るNINTENDO 64向けゲーム「Conker's Bad Fur Day」のアニメーターとしてキャリアをスタートさせた人物です。



ダンカン氏の辞任が報じられた直後、XBOX傘下のゲームスタジオであるCompulsion Gamesの閉鎖をゲームメディアのKotakuが報じました。



Xbox Is Planning To Shutter Peabody Award-Winning Compulsion Games

https://kotaku.com/xbox-shuttering-south-of-midnight-peabody-award-compulsion-games-2000706065





LinkedInによると、Compulsion Gamesには約90人が勤務しています。しかし、Kotakuは「我々が把握している限りでは、実際の従業員数はもっと多く、複数の従業員がソーシャルメディア上で求職活動を開始しました」と報じ、Compulsion Gamesの従業員数はより多いはずであると示唆しました。



なお、Compulsion Gamesの経営陣はKotakuに対して「スタジオの将来についてMicrosoftと交渉中である」と明かしていますが、その交渉の詳細については明らかにしていません。





これについて、Bloombergは「Compulsion GamesやDouble FineといったXBOX傘下のゲームスタジオが独立する機会を与えられる可能性がある」と報じています。



加えて、テクノロジーメディアのThe Vergeが、関係筋から得た情報として「XBOX傘下のゲームスタジオであるNinja Theoryが閉鎖される予定である」と報じました。関係者によると、Ninja Theoryのスタッフは6月15日の電話会議で閉鎖を知らされた模様。ただし、Ninja Theoryはスタジオの買い手が見つかることを期待しているそうです。



Xbox is closing down Hellblade creator Ninja Theory | The Verge

https://www.theverge.com/games/950204/xbox-ninja-theory-shutdown-hellblade-senua

