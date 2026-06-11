2026年06月11日 10時40分 ゲーム

XBOXの新CEOが「事業のリセット」を宣言、大規模な人員削減と大幅な予算削減を計画か



2026年2月にMicrosoftのXBOX部門にCEOとして就任したアシャ・シャルマ氏が、就任から100日の節目に「次の100日間：XBOXリセット」と題したメッセージを社員向けに発信しました。シャルマCEOによると、XBOXが部品不足の危機などに直面し、「事業の立て直し」が必要だとのことです。



Next 100 Days: XBOX Reset - XBOX Wire

https://news.xbox.com/en-us/2026/06/10/next-100-days-xbox-reset/





シャルマCEOは「私たちが向き合わなければならない現実があります」と述べていくつかの情報を共有しています。1つは直近の会計年度で社内収益性指標(accountability margin)が3％となり、前年比で低下しているという点です。社内収益性指標はMicrosoftが使用する用語で、過去の報道では全体目標として30％が設定されていると伝えられていますが、実際にMicrosoftがどれほどの指標を達成しているのかはこれまで明かされていません。ただ、年間売上高という観点で見れば、過去5年間で5億ドル(約800億円)減少しているそうです。



もう1つは部品不足の危機です。シャルマCEOがCEOに就任した時点でコンソール用ストレージ部品の調達価格は前年秋の2倍以上になっていて、その後さらに倍増しており、2027年のホリデーシーズンに向けた計画では2024年当時の5倍を超える価格になる見込みとのこと。メモリコストもおおむね同様の推移をたどっており、現在はプレイヤーが求めるだけの台数を生産できていないとして、新たなビジネスモデルとパートナーシップが必要だとシャルマCEOは宣言しました。





さらにスタジオの体制についての問題もあります。XBOX部門はサブスクリプションやストリーミングサービスなど複数の事業に対応するため体制を拡大しましたが、手を広げすぎてしまったとのこと。そのため、今後5年間で、成功に不可欠な独占タイトルと新規IPの供給を重視し、その他の投資優先順位のバランスを再評価する必要があるとシャルマCEOは伝えています。



このメッセージ公開前、BloombergがMicrosoft社員から入手した情報として、「XBOX部門が2026年6月30日の会計年度末直後に大規模な人員削減を実施し、マーケティング部門やその他の事業分野の予算も大幅に削減する計画を立てている」と報じていました。



Xbox Plans Significant Layoffs as It Transforms Under New CEO Asha Sharma - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/xbox-plans-significant-layoffs-as-it-transforms-under-new-ceo-asha-sharma





このほか、「システムが数百もの依存関係にまたがって過度に複雑化しており、運用をベンダーに依存しすぎているため、自立したエンジニアリング文化を育てなければならない」として、社内システムの再構築、社員の能力強化、M＆Aの可能性を検討するとシャルマCEOは述べました。

