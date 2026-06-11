2026年06月11日 10時43分 ゲーム

Ubisoftが組織再編に伴い人員削減およびスタジオ閉鎖を実施



アサシン クリードシリーズやレインボーシックスシリーズなどの販売元として知られるフランスの大手ゲームメーカーであるUbisoftが、新たな組織再編により380人の従業員を解雇する可能性があると発表しました。



Ubisoft Announces Approximately 380 Employees Could be Impacted by Restructuring Changes - Insider Gaming

https://insider-gaming.com/ubisoft-380-employees/





Report: Ubisoft Announces More Studio Closures And Layoffs Amid New Organizational Restructuring - Game Informer

https://gameinformer.com/2026/06/10/report-ubisoft-announces-more-studio-closures-and-layoffs-amid-new-organizational



ゲームメディアのInsider Gamingによると、Ubisoftの社内コミュニケーションチャンネル上で新たな人員整理が発表されたとのことです。





発表内容は以下の通り。



「ここ数カ月、Ubisoftは組織の変革を進め、業務の簡素化、コスト削減、長期的な企業強化を図ってきました。これらの決定は、最近のポートフォリオレビューを受けて活動レベルを調整することも反映しています。



この取り組みの一環として、本日、チームと業務に関する以下の発表を行いました。



制作部門では、ウィニペグとベオグラードのスタジオを閉鎖するという苦渋の決断を下しました。また、従業員代表との協議を前提として、レインボーシックスに活動を集中させるバルセロナスタジオの再編案について協議を開始しました。



グローバルパブリッシング組織全体でも、主要市場での強力なプレゼンスを維持しながら、チームの構造と配置方法を調整する変更が進められています。



協議の結果次第では、これらの決定により最大380名の従業員が影響を受ける可能性があります。



これらの変更は、影響を受ける人々の才能・献身・貢献を反映するものではありません。



現地の経営陣は従業員と直接連絡を取り、情報を提供し、質問に答え、プロセス全体を通して適切なサポートを確保しています。」





Insider Gamingが独自に入手した情報によると、アメリカのサンフランシスコに拠点を置くUbisoft San Franciscoでは、数十人の従業員が解雇されたとのこと。カナダ・ウィニペグのUbisoft Winnipegは閉鎖され、従業員65人が解雇。セルビアのベオグラードにあるUbisoft Winnipegも閉鎖され、従業員約100人が解雇されました。Ubisoft Barcelonaでは51人の従業員が解雇、レインボーシックス シージチームから120人の従業員が解雇されています。



なお、Ubisoftは2026年1月に大規模な組織再編を発表していました。これにより、「プリンス オブ ペルシャ：時間の砂」のリメイクを含む6タイトルの発売が中止となり、傘下のゲームスタジオ2つであるカナダのハリファックスに拠点を置くUbisoft Halifaと、スウェーデンのストックホルムにあるUbisoft Stockholmは完全に閉鎖されることとなっています。



Ubisoftが大規模企業再編で6つのプロジェクトをキャンセルして「プリンス オブ ペルシャ：時間の砂」のリメイクも開発中止＆2つのスタジオを閉鎖＆7タイトルの発売を延期 - GIGAZINE

