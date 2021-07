2021年07月08日 11時20分 ゲーム

Ubisoftが「Assassin’s Creed Infinity」を急遽発表、シリーズ初となる継続的に開発が続けられるライブサービスを採用



アメリカ大手紙のBloombergが情報筋から得た情報だとして、Ubisoftが時間の経過とともに進化する「ライブサービス」タイプのゲームである「Assassin’s Creed Infinity」を開発していると報じました。この報道を受け、当のUbisoft自身が同ゲームに関する開発情報の公開に踏み切りました。



ライブサービスゲームとは、ローンチ後も開発が継続され、コンテンツが拡充され続けるというタイプのゲームを指します。Bloombergによると、Assassin’s Creed InfinityはUbisoftのモントリオールスタジオとケベックスタジオの2つの内部チームが協力して開発に挑むプロジェクトで、これまでのシリーズで続けられてきた「古代ギリシャやプトレマイオス朝など特定の歴史的時期・地域を舞台とする」というスタイルを採用せず、ローンチ時点で複数の歴史的時期・地域を舞台とし、さらに数カ月~数年というスパンで舞台となる時期・地域のバリエーションを増やすことが予定されているとのこと。



この報道に対し、Ubisoftは正式な情報公開に踏み切りました。Ubisoftによると、Assassin’s Creed Infinityは報道の通りモントリオールスタジオとケベックスタジオの共同開発で、体制を率いるのは、ケベックスタジオ出身でAssassin’s Creedシリーズのエグゼクティブプロデューサーを務めるMarc-Alexis Côté氏。制作を統括するシニアプロデューサーにはモントリオールスタジオのJulien Laferrièreが就任。それぞれのスタジオを率いるクリエイティブディレクターには、「Assassin's Creed Odyssey」を手がけたJonathan Dumont氏と「Watch Dogs: Legion」を手がけたClint Hocking氏が就いています。





UbisoftはAssassin’s CreedシリーズがアクションアドベンチャーからRPGに変遷した歴史を踏まえて、事の大小にかかわらず現在の決定が将来に影響を与えるとコメント。直近の「Assassin's Creed Odyssey」と「Assassin's Creed Valhalla」でシリーズの記録を破る売上を達成した点に触れて、ライブサービスタイプのAssassin’s Creedを開発するという決断が今後何年にもわたってシリーズの未来に影響を及ぼす可能性があることを自覚していると語りました。



モントリオールスタジオとケベックスタジオの共同体制について、Ubisoftは「当社の最も愛されるフランチャイズの一つであるAssassin’s Creedシリーズがスタジオ中心ではなく、才能とリーダーシップに焦点を当てたより統合的かつ協力的な方法に進化する機会だと深く信じています」「Assassin’s Creedは常に作中のキャラクター・ロケーション・文化の描写に影響を与える様々な背景や視点を持つ多文化チームによって開発されてきました。常に改善の余地があることは承知していますが、この新しい体制により、チーム内の多様性と表現力が継続的に成長し、プレイヤーの皆様の多様性と一致するようになると信じています」とコメント。一方、Bloombergを含む報道各社は両スタジオが時に「険悪」と言われるほどの関係だった点を指摘し、Ubisoft社内で性的ハラスメントや嫌がらせなどが長年横行してきたという問題を改めて取り上げ、新たな協力体制の成否について疑問を投げかけています。



アサシンクリードシリーズなどのUbisoftが女性差別的な企業文化を指摘される - GIGAZINE



