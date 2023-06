Arkaneのマルチ対応ヴァンパイアシューティング「Redfall」はなぜ失敗してしまったのか？

Arkane Austinが手がけるCO-OP対応FPSゲーム「Redfall」は、批評家たちからおおむね低い評価を与えられています。「 Dishonored 」などの名作ゲームを生み出したスタジオの新作とあって期待されていたこのゲームがなぜ滑り出しに失敗してしまったのかについて、Bloombergが解説しています。 Arcane's Redfall Misfire for Xbox Panned After $7.5 Billion Microsoft Deal - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/arcane-s-redfall-misfire-for-xbox-panned-after-7-5-billion-microsoft-deal Redfallはヴァンパイアが住む架空のマサチューセッツ島を舞台にしたマルチプレイ対応FPSゲームです。2023年に5月2日にリリースされたばかりですが、ユーザーや批評家たちから不満が寄せられています。Redfallの記事作成時点での Steam評価 は「やや不評」となっており、レビュー集計サイトのMetacriticでは100点満点中 54点 が付けられ、「今年最も評価の低かったゲーム」のひとつに数えられています。 しかし、Bloombergが取材した関係者によると、この評価はRedfallの制作者にとっては驚きではなかったとのことです。話によると、Redfallのプロジェクトは方向性が不明確で、人員削減が頻繁に起こり、恒常的なスタッフ不足に悩まされていたそうです。

2023年06月02日 13時28分00秒 in ゲーム, Posted by log1p_kr

