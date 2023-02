寝不足必至の戦略ゲーム「Civilization(シヴィライゼーション)」シリーズの新作開発が発表される

ターン制ストラテジーゲームの名作「シヴィライゼーション」シリーズの最新作が開発中であることが、パブリッシャーの2K GamesとデベロッパーのFiraxis Gamesから発表されました。記事作成時点での最新ナンバリング作は2016年10月に発売された「 シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI 」で、発売から既に6年以上が経過しています。 A New Era Begins at Firaxis Games | Take-Two Interactive Software, Inc. https://www.take2games.com/ir/news/new-era-begins-firaxis-games

・関連記事

無料で60ターンまで遊べるiPad版「シヴィライゼーションVI」を早速プレイしてみた - GIGAZINE



シヴィライゼーション2でプレイヤーを10年以上にわたり苦しめた「終わりなき戦争」と呼ばれる1700年戦争は58カ年計画の末に決着 - GIGAZINE



Excelでシヴィライゼーションがプレイできる「[CELL]IVIZATION」 - GIGAZINE



名作歴史戦略ゲーム「シヴィライゼーション」を元に製作されたブラウザでサクッとプレイ可能なオープンソースのフリーゲーム「Freeciv-web」 - GIGAZINE



2023年02月20日 10時29分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.