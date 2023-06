気候変動により南極沖で海底地滑りが起こり巨大な津波が発生して多くの人命が奪われる可能性

Climate change-caused underwater landslides could spawn gigantic tsunamis from the Antarctic | Live Science https://www.livescience.com/planet-earth/antarctica/climate-change-could-trigger-gigantic-deadly-tsunamis-from-antarctica-new-study-warns

南極大陸の地層調査で、300万年前と1500万年前の地層から、南極大陸の地滑りによる巨大津波の痕跡が見つかったことが報告されています。論文によると、ミナミアメリカ・ニュージーランド・東南アジアに巨大津波が押し寄せたそうで、今後の気候変動で海温が上昇すると同様の現象が発生する可能性があると研究者が警告しています。 Climate-controlled submarine landslides on the Antarctic continental margin | Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-023-38240-y

・関連記事

中世の古文書に残された月食についての記述が火山活動による気候変動を解き明かす鍵になることが示される - GIGAZINE



エベレストの地面には登山者がせきやくしゃみで放出した細菌が保存されている - GIGAZINE



南極ではどのような食事が作られているのか? - GIGAZINE



ついにコウテイペンギンを絶滅危惧種に指定するとアメリカ当局が決定、地球温暖化による海氷減少が脅威に - GIGAZINE



「ペンギンは地球温暖化を生き延びることができるのか?」という疑問に答える手がかりはペンギンの歴史にある可能性 - GIGAZINE

2023年06月02日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.