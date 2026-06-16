2026年06月16日 11時39分 ネットサービス

FoxがテレビOSやストリーミングデバイスを展開するRokuを220億ドルで買収へ、同社史上最大の取引に



メディア企業Fox Corporation(Fox)がRokuを買収する最終契約を締結したと発表しました。



An important update about Roku

https://www.roku.com/blog/roku-fox





Fox Corporation to Acquire Roku, Inc. | Roku

https://newsroom.roku.com/news/2026/06/fox-corporation-to-acquire-roku-inc-/ishjvytb-1781489389



Fox Corporation to Acquire Roku, Inc. - foxcorporation

https://www.foxcorporation.com/news/corp-press-releases/2026/fox-corporation-to-acquire-roku-inc/



Fox to acquire Roku in $22 billion deal, its largest ever | TechSpot

https://www.techspot.com/news/112769-fox-acquire-roku-22-billion-deal-largest-ever.html



FoxはFoxニュースやFox放送を手がけるメデイア企業です。RokuはストリーミングサービスのThe Roku ChannelやストリーミングデバイスのRoku Streaming Stick、テレビ用OSのRoku OSを手がける企業で、名前は日本語の「六」に由来します。





2026年6月15日、FoxがRokuを1株当たり160ドル(約2万6000円)で買収する契約を結んだことを明らかにしました。



この契約により、Foxは自社のテレビコンテンツや動画配信サービスをRokuのサービスと提携させ、テレビおよびストリーミング業界での規模を拡大することができます。





テクノロジー系メディアのTechSpotによると、Rokuはアメリカ、カナダ、メキシコにおいて総ストリーミング時間でトップクラスのテレビストリーミングプラットフォームで、アメリカのブロードバンド世帯の半数以上がRokuを利用しているとのこと。



Foxが恩恵を受けるのはインターネットに接続されたテレビ「コネクテッドTV」の分野で、この分野でシェアを握るRokuの力を借りて事業を成長させることができます。



Foxはストリーミングサービスの「Tubi」を展開していますが、シェアは低くYouTube(11.6％)やNetflix(8.2％)を大きく下回る2％程度です。



アメリカではテレビの視聴時間の半分近くを「配信」が占めていてYouTubeは全体の11.6％ - GIGAZINE





Foxは「Rokuの買収により、当社は動画エコシステム全体に展開し、特に広告およびストリーミングサブスクリプションを中心とする高成長のコネクテッドTV市場への参入を拡大します。当社のプレミアムコンテンツおよび広告能力と、Rokuのユーザーインターフェース、ホーム画面、プラットフォーム技術、視聴者との直接的な関係を統合することで、コンテンツ発見を向上させ、エンゲージメントを深め、消費者とコンテンツパートナーにとってより魅力的なストリーミング体験を創出します」と発表しました。



Rokuのアンソニー・ウッドCEOは「過去20年間で、私たちはRokuを世界で1億世帯以上にリーチする主要なTVストリーミングプラットフォームへと成長させ、人々がエンターテインメントを発見し楽しむ方法を変革してきました。私はチームが築き上げた成果を非常に誇りに思っています。そしてFoxとの統合は、私たちのビジョンを加速し、より迅速に規模を拡大し、視聴者、パートナー、広告主のためにさらに積極的に革新を進める特別な機会です。私たちが共に成し遂げる未来に、これ以上ないほど興奮しています」と述べました。



この契約は2027年に完了する見込みで、取引完了後はRoku株の約73％を既存のFox株主が保有、残りをRoku株主が保有することになります。Rokuの企業価値は220億ドル(約3兆5200億円)と評価されました。



ウッドCEOは統合後の企業においても継続的な役割を担い、取引完了後にFOX取締役会へ参加する予定とのことです。

