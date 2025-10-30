2025年10月30日 13時35分 ネットサービス

YouTubeがAIを使ってフルHD未満のアップロード動画をHD画質に高画質化する新機能を導入、近い将来に4Kへのアップスケールも計画中でクリエイターはオプトアウトすることも可能



YouTubeはスマートフォンやPCなどさまざまなデバイスで視聴可能ですが、「テレビでの動画再生から6桁(数千万円)以上の収益を上げているYouTubeチャンネル」の数は前年比で45％以上増加しているそうです。この需要に合わせた「テレビを使っているユーザー」向けのアップデートを、YouTubeが発表しました。



◆サムネイル画像のファイルサイズ上限を2MBから50MBに引き上げ

YouTubeはテレビのような大画面で動画を再生するユーザー向けのアップデートとして、動画のサムネイルファイルのサイズ上限を2MBから50MBに引き上げました。これにより、クリエイターは大画面でも美しく映える4K解像度のサムネイル画像を設定可能となります。



なお、YouTubeは一部のクリエイターと共同でより高画質なオリジナル動画のアップロードを可能にするため、より大きなファイルサイズの動画のアップロードについてもテストを開始したとアプールしました。



◆動画の高解像度化を自動で行うAI新機能の導入





1080p(フルHD)未満の解像度でアップロードされた動画を720p(HD)画質にアップスケールします。YouTubeは近い将来に最大4K解像度へのアップスケールにも対応予定です。



動画がアップスケールされても、オリジナルの動画ファイルおよび解像度はそのまま維持されます。





なお、このAIによるアップスケール機能を拒否するオプションも提供されており、その方法は以下の通りです。



YouTube Studioを開いて画面左下にある「設定」をクリック。





「チャンネル」→「詳細設定」の順にクリックすることで、「YouTubeに画質の改善処理を許可する」および「YouTubeに音質の改善処理を許可する」のオンオフが可能です。なお、デフォルトではYouTubeによる画質および音質の改善処理が有効になっていました。





◆お気に入りの動画より素早く発見できるようデザインが変更





個々の動画のクオリティだけでなく、チャンネル全体の体験が重要です。視聴者はホームページ上の没入型プレビューでお気に入りのYouTubeチャンネルを素早く確認し、コンテンツを発見し、エンゲージメントを高めることができます。また、最新の番組デザインにより、クリエイターはリビングルームで一気見したくなるようなコレクションに動画を整理できます。



◆テレビでのコンテンツ検索の改善





また、テレビでのコンテンツ検索におけるコンテンツの発見方法も更新されており、視聴者がクリエイターのチャンネルページから検索を開始すると、YouTube全体のコンテンツに埋もれてしまうことなく、そのチャンネルの動画が検索結果の上部に優先的に表示されるようになります。



◆テレビでYouTubeを視聴しながらの買い物がより便利に

過去12カ月間で、視聴者はYouTube上で350億時間ものショッピング関連動画を視聴しており、リビングルームでの視聴時間も増加しています。そこで、YouTubeはショッピング動画をタグ付けすることで、視聴者がショッピングQRコードをスキャンするだけで、スマートフォンで商品ページをすぐに開けるようになります。この体験をさらに充実させるため、動画内の特定のタイミングで商品を特集する機能のテストも開始しているそうです。



余分な手順を省き、最も適切なタイミングで視聴者の興味を引きつけることで、視聴者がインスピレーションに基づいて行動しやすくなるわけです。クリエイターが家庭で最大のスクリーンからコンバージョンを促進し、ブランドを成長させるのに役立ちます。



YouTubeのニール・モーハンCEOも自身のXアカウント上で、「YouTubeチャンネルのうち、テレビからの収益で6桁以上を稼ぐチャンネルの数は、前年比で45％増加しました。YouTubeにおいて最も急成長しているスクリーンであるテレビをクリエイターがさらに活用できるように、新しいアップデートを発表できることを嬉しく思います。サムネイルファイルサイズの上限を増加(2MBから50MB)することで、テレビで鮮やかに映える鮮明で高品質な4Kサムネイルをアップロードできるようになります。バックカタログ全体を輝かせるための高解像度動画(オプトアウトのオプション付き)や、没入型のチャンネルページにより多くのサーフェスを追加することで視聴者がクリエイターのコンテンツをもっと簡単に発見して楽しめるようになります」とアピールしています。



The number of @youtube channels earning six figures or more in revenue from TV is up 45% year over year.



Excited to announce new updates to help @youtubecreators get even more out of our fastest-growing screen:



⬆️ An increased thumbnail file size limit (from 2MB to 50MB) so you… pic.twitter.com/5W6UbAyLbn — Neal Mohan (@nealmohan) October 29, 2025