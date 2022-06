2022年06月13日 11時04分 ネットサービス

ストリーミングデバイス上で表示される広告の17%は「テレビが電源オフの時」に再生されて年間1300億円以上を浪費しているという報告



世界最大の広告代理店グループであるWPPの傘下にあるGroupMが、ストリーミングボックスやドングル、スティック、ゲーム機などのストリーミングデバイスを介してテレビで表示されたとされる広告の17%は「テレビの電源が入っていない時」に再生されていると報告しました。この誰も見ていない広告に年間10億ドル(約1300億円)以上が費やされているとのことです。



Some Ads Play on Streaming Services Even When the TV Is Off, Study Finds - WSJ

https://www.wsj.com/articles/some-ads-play-on-streaming-services-even-when-the-tv-is-off-study-finds-11655042401



これまでのテレビと異なり、ストリーミングはPCやタブレット、スマートフォンなど、テレビ以外のプラットフォームでも再生することができます。また、従来のテレビでストリーミングサービスを視聴できるような外付けのストリーミングデバイスや、あらかじめストリーミングサービスにアクセスするためのアプリをインストールされたスマートテレビも登場しています。





IoT関連の市場調査企業であるParks Associatesによれば、ブロードバンド接続を使用しているアメリカの世帯の41%がストリーミングプレイヤーを、38%がストリーミング再生可能なゲーム機を所有していて、テレビでストリーミングサービスを視聴しているとのこと。



GroupMによると、テレビの電源をオフにしても、HDMIポートを介してテレビに接続されているストリーミングデバイスに、テレビの電源がオフになったことを知らせる信号が送信されないケースは多いとのこと。そのため、ユーザーがテレビの電源を切る前に視聴していたストリーミングアプリを終了するか一時停止するかしない限り、たとえテレビに写っていなくてもストリーミングデバイスは番組と広告を再生し続けます。





GroupMによると、ストリーミングデバイスで表示される広告のおよそ17%が、そしてストリーミングサービス上に表示される全ての広告の8%~10%が、テレビの電源がオフになっている時に再生されているそうです。



市場調査企業のInsider Intelligenceによる見積もりでは、アメリカのインターネットテレビ広告市場は指数関数的な成長をみせており、2017年には26億ドル(約3500億円)だった規模が、2022年には189億ドル(約2兆6000億円)にまでふくらむと予想されています。このことからウォール・ストリート・ジャーナルは、誰も見もしない広告に15億ドル(約2000億円)から19億ドル(約2560億円)が費やされると見積もっています。



GroupMアメリカ支部のカーク・マクドナルドCEOは「爆発的に普及しているストリーミングにはチャンスに満ちています。しかし、あらゆる技術の進歩に応じて広告配信のすべての手段が検証されるように、そのギャップを埋めることが私たちの仕事です」とコメントしました。



ストリーミングサービスのAmazonプライムビデオやストリーミングデバイスのAmazon Fire TVをリリースしているAmazonは、ウォール・ストリート・ジャーナルの取材に対して、「私たちは、顧客の信頼を獲得し、維持することに執着しています。これには広告の顧客も含まれます。当社では、Fire TVでこのような問題が発生しないように対策を講じており、GroupMと連絡を取り、研究内容の理解を深めています」とコメントしました。また、ウォール・ストリート・ジャーナルはApple TVを提供するAppleにもコメントを求めましたが、回答は得られなかったそうです。





また、広告測定企業のiSpotが「広告が電源の入っているテレビで流れているかを確認できる新サービス」を広告主に提供する予定だと発表。さらにデジタル広告業界団体は「テレビが一定時間操作されていないことを認識するセンサー」など、テレビがオフになっていることを検知する技術も開発する予定だと、ウォール・ストリート・ジャーナルは報じました。