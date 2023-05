ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広告を開始へ

YouTube 2023 Upfront: Unskippable 30-Second Ads Coming to TVs - Variety https://variety.com/2023/digital/news/youtube-upfront-2023-unskippable-30-second-ads-tvs-sunday-ticket-1235616175/ Upfronts: YouTube Adopts Non-Skippable 30-Second CTV Commercials | Next TV https://www.nexttv.com/news/upfronts-youtube-adopts-non-skippable-30-second-ctv-commercials YouTube Unveils 30-Second Select Spots at Brandcast Event – Adweek https://www.adweek.com/convergent-tv/youtube-unveils-30-second-select-spots-pause-ads-at-brandcast-event/amp/ YouTubeでは15秒のショート動画を投稿するコンテンツクリエイターから、15時間のライブ配信を行う配信者まで、これまで以上に多種多様なクリエイターがプラットフォームを利用するようになっているそうです。これはより多くのファンがYouTubeに集まっていることを意味しており、「広告主のエンゲージメントが高まっていることも意味している」とYouTubeは主張しています。 また、家の中で最も大きなディスプレイである「リビングルームに置かれたTV」でYouTubeを視聴する層も増加しているとのこと。調査会社・ Nielsen のレポートによると、アメリカにおける2023年4月時点のテレビの利用率は、民間放送や公共放送が23.1%、ケーブルテレビの放送が31.5%、ストリーミングサービスが34.0%、その他が11.5%でした。このうち、ストリーミングサービスの内訳は以下の通りで、YouTubeはテレビ利用率全体の8.1%を占めており、ひと月前のデータと比較しても利用率が1.5%増加しているそうです。

テレビ業界における大手広告主やメディアが集まって行われるイベント「 Upfronts 2023 」に参加したYouTubeが、YouTubeの予約型広告「 YouTube Select 」に30秒のスキップ不可の広告を導入すると発表しました。 The world watches YouTube: Highlights from Brandcast 2023 https://blog.youtube/news-and-events/brandcast-2023-highlights-trends/

・関連記事

YouTubeの動画再生時に表示されたオーバーレイ広告が2023年4月に廃止されることが決定 - GIGAZINE



YouTubeが「広告ブロッカーをオフにしないと動画を見せない機能」をテスト中 - GIGAZINE



YouTubeが広告の表示されない教育向けプレイヤーをリリース - GIGAZINE



YouTubeが広告収入の低下を受けショッピング機能の拡充に着手 - GIGAZINE



GoogleがYouTubeクリエイターと広告主のために高性能AI「PaLM 2」を採用する人工知能計画を承認したことが報告される - GIGAZINE



2023年05月18日 13時23分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.