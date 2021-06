TVCMのような映像広告がプレステやXboxといった据え置き型ゲーム機にもやってくる

TV-Style Commercials Are Coming To Console Games https://www.axios.com/playerwon-launches-tv-ads-console-games-1c02dd1a-2f6d-4e02-bd8d-b6f8b870f844.html スマートフォン向けのゲームアプリにおいて、最も有効かつ手軽な収益化の手段が「広告」です。ゲームアプリやブラウザゲームなどではほとんど当たり前のように掲載されるようになった広告ですが、唯一「据え置き型ゲーム機」上にだけは広告がほとんど存在しません。これは据え置き型ゲーム機の開発メーカーや、ゲーム開発スタジオは「不格好な広告体験がユーザーのエンゲージメントを台無しにすることを恐れていた」とAxiosは記しました。しかし、開発が進められている「playerWON」というプラットフォームを用いることで、据え置き型ゲーム機向けのタイトル上でもTVCMのような映像広告を流すことが可能になります。

TVCMのような画面上のコンテンツが見えなくなって再生される映像広告は、YouTubeのような映像配信プラットフォームでは当たり前になりつつあります。そんなTVCM風の映像広告が据え置き型のゲーム機にもやってくると、海外ニュースメディアのAxiosが報じました。 playerWON launches to bring TV ads to console games - Axios https://www.axios.com/playerwon-launches-tv-ads-console-games-1c02dd1a-2f6d-4e02-bd8d-b6f8b870f844.html

2021年06月30日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

