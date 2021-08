2021年08月01日 20時00分 サイエンス

「歯が少ない人は認知機能低下リスクが1.5倍」との研究結果、入れ歯の使用や日常の手入れが認知症予防のカギ



合計4万人近くの人々を対象とした新たな研究により、「歯を失えば失うほど認知症や認知機能低下のリスクが高い」ことが判明しました。この結果から専門家は、義歯や入れ歯といった治療や歯の手入れの重要性を改めて強調しています。



これまでの研究により、「歯周病菌がアルツハイマー病の原因候補」として挙がるなど、口内の健康と認知症の関係が少しずつ浮き彫りになってきました。こうした先行研究を元に、研究者は「歯周病や虫歯などにより歯が少なくなると、食べ物をかみづらくなるため、栄養が不足したり脳の働きに悪影響が及んだりするのではないか」という説を唱えています。





歯の本数と認知機能に関する説を検証するため、ニューヨーク大学ローリー・マイヤーズ看護学部のBei Wu教授らの研究チームは、歯の喪失と認知機能障害の関連について調べた論文14件を縦断的に分析するメタアナリシスの研究を実施しました。



研究チームが、3万4074人の成人と認知機能が低下していると診断された患者4689人の合計3万8763人を対象とした研究データを分析した結果、「歯を多数失っている成人は、歯以外の要因を除外したとしても、認知機能障害を発症するリスクが1.48倍、認知症と診断されるリスクが1.28倍も高くなる」ということが判明しました。





また、8件の研究結果を用いて、歯の喪失数と認知症リスクの関係を算出したところ、「歯を1本なくすごとに認知機能障害のリスクが1.4%、認知症のリスクが1.1%増加する」ということも分かりました。一方、歯をなくしてしまった人でも、義歯や入れ歯を使用している場合は、認知障害との有意な関係性が見られなかったとのことです。



Wu教授は、この研究結果について「口内衛生の重要性に対する認識を周知する必要がありますし、虫歯などの予防治療や入れ歯についても、もっとよく考える必要があります」と述べました。





今回の研究結果を受けて、口腔(こうくう)衛生の専門家は、口内の健康状態と脳の健康状態の関連性について指摘しています。Wu教授らの研究には携わっていないアメリカ歯周病学会のジェームズ・ウィルソン会長は、CNNの取材に対して「歯周病による炎症は、心血管疾患、膵臓(すいぞう)がん、糖尿病、関節リウマチなど、認知症以外のリスクとも関係していることが分かっています。そのため、毎日の歯磨きやデンタルフロス、定期的な歯科受診により、歯周病などを予防することが重要です」と話しました。



ウィルソン氏はさらに、入れ歯により認知障害のリスクが低下したことに関して、「普通の食事ができるということは、体の健康にとって非常に重要なことです。また、入れ歯のおかげで自然な笑顔が作れることなど、義歯が患者にもたらすポジティブな自己イメージは、精神面での健康にも効果的でしょう」とコメントしました。