MetaがGPT-4超えのAIモデル「Llama 3.1」をリリース

Metaが大規模言語モデル「 Llama 3.1 」を2024年7月23日にリリースしました。Llama 3.1はオープンソースで公開されており、GPT-4やGPT-4oといった最先端のクローズドソースAIモデルと同等以上の性能を備えているそうです。 Llama 3.1 https://llama.meta.com/ Introducing Llama 3.1: Our most capable models to date https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3-1/ Llama 3.1はパラメーター数「4050億」「700億」「80億」のモデルが用意されており、すべてのモデルが12万8000のコンテキストウィンドウを備えています。 パラメーター数4050億の「Llama 3.1 405B」のベンチマーク結果を「Nemotron 4 340B Instruct」「GPT-4」「GPT-4o」「Claude 3.5 Sonnet」と比較した表が以下。Llama 3.1 405Bは複数のテストでGPT-4やGPT-4oを上回るスコアを記録しています。

2024年07月24日 10時49分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

