無料で商用利用可能な大規模言語モデル「Mixtral 8x7B」が登場、低い推論コストでGPT-3.5と同等以上の性能を発揮可能

・関連記事

本当にオープンソースのライセンスで利用&検証できる大規模言語モデル「Mistral 7B」が登場、「Llama 2 13B」や「Llama 1 34B」を上回る性能のAI開発が可能 - GIGAZINE



わずか4GBの実行ファイル1つで大規模言語モデルによるAIを超お手軽に配布・実行できる仕組み「llamafile」をWindowsとLinuxで簡単に実行してみる方法 - GIGAZINE



オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル「Falcon」が登場、オープンソースモデルの中では最高の性能に - GIGAZINE



インターネット上の最新情報を収集して最近の話題に対応できる大規模言語モデル「pplx-7b-online」&「pplx-70b-online」が公開されたので性能を確かめてみた - GIGAZINE



無料で商用利用もOKな完全オープンソースの大規模言語モデルを開発するプロジェクト「RedPajama」がトレーニングデータセットを公開 - GIGAZINE

2023年12月13日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.