大型犬の寿命を延ばすと期待される犬用老化防止薬「LOY-001」がアメリカ食品医薬品局の承認に向け一歩前進



一般的にほ乳類は体が大きければ大きいほど長生きですが、犬にはこの法則が当てはまらず、チワワなどの小型犬よりもグレート・デーンなどの大型犬の方が平均寿命が短い傾向があります。そんな大型犬の寿命を延ばすためにバイオテクノロジー企業・Loyalが開発した犬用の老化防止薬「LOY-001」が、アメリカ食品医薬品局(FDA)の承認に向けて前進していると報じられています。



犬は品種による寿命のばらつきが大きい動物であり、チワワなどの小型犬の平均寿命が14~16年程度なのに対し、グレート・デーンなどの大型犬は平均寿命が7~10年程度となっています。





大型犬の寿命を短くしている大きな要因が、細胞の成長を促進する「インスリン様成長因子1(IGF-1)」という成長ホルモンです。大型犬では体内のIGF-1のレベルが高く、このおかげで若い時期に体が大きく成長しますが、成犬になるとIGF-1が老化を加速してしまうとのこと。大型犬のIGF-1のレベルは小型犬の最大28倍に達するそうです。





Loyalが開発した「LOY-001」という薬は成犬のIGF-1を減らす作用を持っており、獣医師が3~6カ月ごとに投与することで大型犬の寿命が延びると期待されています。Loyalの創業者兼CEOであるセリーヌ・ハオリア氏は、「アメリカだけでも2500万頭の大型犬がいます。つまり、老化防止薬によって2500万頭の大型犬が長生きし、生活の質を向上させることができます」と述べています。



Loyalは4年にわたりLOY-001の開発と有効性の実証を進めており、過去にはFDAの承認を受けた犬の老化モデルに関する研究や、451頭の犬を対象にした観察研究を行ってきたとのこと。そして2023年11月、ついにFDAがLOY-001の使用に関する「条件付き承認」に向けて、必要とされている薬品の「有効性」について確認したとのことです。





これは、FDAがLOY-001の有効性に合理的な期待が持てると認めたことを意味しています。今後、FDAがLOY-001の製造および安全性に関するデータパッケージを承認すれば、Loyalは対象となる犬の寿命を延ばすために、LOY-001を条件付き承認の下で販売できるようになります。条件付き承認は最長5年間有効であり、その間にLoyalは残りの有効性データを収集し、それを基に完全な承認を申請する計画です。



Loyalとは関係していない獣医師のイヴァナ・クルネック博士はFox Newsに対し、「私の専門家としての意見では、この薬は画期的です。結果と潜在的な副作用を見守る必要がありますが、これまでのところLOY-001は間違いなく有望です。FDAがこの薬を『有効性について合理的に期待できる』と判断したという事実は、その可能性について多くを物語っています」とコメントしました。