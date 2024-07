2024年07月17日 10時42分 ネットサービス

Google検索での「検索結果へのメモ付与機能」のテストが終了



Googleが、2023年11月ごろから行ってきた、検索結果にメモを追加する機能のテストを2024年7月末をもって終了すると報告しました。テストの結果、機能の正式実装は見送られたようです。



「Notes」と呼ばれるこの機能では、検索結果で表示された情報に「Add Note」「○○notes」というボタンが加わり、「Add Note」をクリックしてメモを追加、「○○notes」をクリックして他のユーザーが書いたメモを閲覧することが可能でした。



メモにはサイトに対するテキストベースでの注釈やスタンプ、画像を追加することもできました。



自分と似たような属性の人が特定のサイトについてどのような意見を持っているかを可視化して検索体験を向上させることが目的の「Notes」でしたが、Googleは2024年7月末をもってこの機能を終了することを発表。Googleの広報担当者のアシュリー・トンプソン氏は「GoogleのSearch Labsで実施される全てのテストが正式版に実装されるわけではありません。Notesから学んだことを将来の製品体験に取り入れることを楽しみにしています」と語っています。



既存のメモを保存したい場合、2024年8月末までに「Google データ エクスポート」にアクセスしてダウンロードすることが求められます。