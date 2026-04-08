ValveがApple Vision ProにSteam Linkのベータ版をリリース
PCゲームプラットフォームのSteamが、Apple Vision Pro向けにSteam Linkのベータ版をリリースすると発表しました。Steam LinkはSteam公式のリモートプレイアプリで、ハイスペックなPCにゲームの描画処理を任せ、スマートフォンや低スペックPCからリモートプレイすることが可能となります。
Steamの開発・運営元であるValveの社員であるSam Lantingaさんが、Apple Vision Pro向けのネイティブSteam Linkアプリを発表しました。Steam Linkアプリは記事作成時点ではベータ版となっていますが、TestFlightからインストール可能です。
Apple Vision Pro版のSteam Linkは、少なくとも記事作成時点ではVRタイトルをサポートしておらず、MacまたはPCから2Dゲームをストリーミングでプレイすることに対応しているのみです。
しかし、Apple関連メディアの9to5Macは「Apple Vision Proが2D動画コンテンツを視聴する優れたプラットフォームであることを考えると、Steam Linkを介してお気に入りのゲームをApple Vision Proの大画面でプレイできるようになるため、十分に大きなメリットが得られます」と報じています。
なお、Steam LinkはiPhone、iPad、Mac、Apple TVで利用可能で、GIGAZINEでもレビュー済みです。
