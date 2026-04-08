「世界最古のタコ」だと思われていた約3億年前の化石が実はタコじゃなかったことが判明
「Pohlsepia mazonensis(ポールセピア・マゾネンシス)」は2000年、アメリカ・イリノイ州のメゾンクリークという約3億1100万～3億600万年前の地層から見つかった化石であり、「世界最古のタコ」だと考えられてきました。ところが、ポールセピア・マゾネンシスの化石を最新技術で再分析したところ、実はこの化石がタコではなく別の生物であることが判明しました。
Synchrotron data reveal nautiloid characters in Pohlsepia mazonensis, refuting a Palaeozoic origin for octobrachians | Proceedings B | The Royal Society
https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2068/20252369/481251/Synchrotron-data-reveal-nautiloid-characters-in
World's Oldest Known 'Octopus' Turns Out to Be An Entirely Different Animal : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/worlds-oldest-known-octopus-turns-out-to-be-an-entirely-different-animal
約3億年前の地層から見つかったポールセピア・マゾネンシスの化石は、柔らかい泥の中に沈んだ時点で腐敗していたことから、当時の古生物学者らは生物種の分類に苦戦したとのこと。結局、「8本の脚」「2つの目」「墨袋と思われる特徴」が見つかったため、科学者らはポールセピア・マゾネンシスを「タコ」だと分類しました。この分類には一部の科学者から疑念の声も上がったものの、長らくポールセピア・マゾネンシスは「世界最古のタコ」として認められてきました。
ところが近年は科学技術の発展により、ポールセピア・マゾネンシスが発見された2000年の時点では存在しなかった、シンクロトロン光を用いて化石を破壊することなく内部を観察できる技術が登場しました。そこで、イギリスのレディング大学の古生物学者であるトーマス・クレメンツ氏らの研究チームは、シンクロトロン光を用いてポールセピア・マゾネンシスを再分析することにしました。
シンクロトロン光は加速器(シンクロトロン)を用いて電子を光速に近い速度まで加速し、強力な電磁石で電子の進行方向を曲げることで発生させる光のことです。この光は病院などで見かけるX線装置よりはるかに強力で、高密度の物体内部を破壊することなく観察することができます。
今回分析されたポールセピア・マゾネンシスの化石が以下。
研究チームがポールセピア・マゾネンシスをシンクロトロン光イメージング技術で調べたところ、これまでは発見されていなかった「11個の小さい歯のような構造が一列に並んでいる」という解剖学的特徴が確認されました。
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in 無料メンバー, サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik
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