2026年04月08日 12時33分 ゲーム

ゲーマーの顔をスキャンしてゲーム内のキャラクターとして利用するプロジェクト「プレイヤーベース」をPlayStationが発表



PlayStationは独自のゲーム開発スタジオであるPlayStation Studiosを保有しており、販売タイトルには「Ghost of Yōtei」や「HELLDIVERS 2」といった人気作もあります。そんなPlayStation Studiosタイトルに登場するキャラクターに、ゲームプレイヤーの顔を使うプロジェクト「プレイヤーベース」が発表されました。



PlayStation®を愛してくださるプレイヤーの皆さんに、PlayStation Studios™のゲームに登場いただく新たなプロジェクト「プレイヤーベース」が始動！ – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2026/04/07/20260407-playerbase-announcement-o/





Introducing The Playerbase, bringing PlayStation’s biggest fans into blockbuster PlayStation Studios games – PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2026/04/07/introducing-the-playerbase-bringing-playstations-biggest-fans-into-blockbuster-playstation-studios-games/



Sony will scan players and put their faces in PS5 games | Mashable

https://mashable.com/article/playstation-playerbase-scan-yourself-ps5-games



プレイヤーベースは、「ゲームの登場人物になれるチャンス」を得られるプロジェクトで、記事作成時点では南北アメリカ・ヨーロッパ・アジア・南アフリカ・オーストラリアの一部地域で展開されます。第1弾の募集対象タイトルは、PlayStation Studiosのひとつであるポリフォニー・デジタルの「グランツーリスモ7」となっており、今後対象タイトルが順次告知される予定です。



プレイヤーベースには以下のページから応募可能で、応募時にはPlayStationでの体験に関するいくつかの質問に回答する必要があります。なお、応募ページには「選考のため、あなたのPlayStationに対する熱い想いをぜひお聞かせください。」と書かれていました。また、応募にはPlayStationアカウントでのサインインが必要です。



プレイヤーベース | PlayStation Studiosのゲームの登場人物になるチャンス (日本)

https://www.playstation.com/ja-jp/the-playerbase/





選考を通過すると、PlayStation Studiosのスタジオ(アメリカを予定)で外見データをスキャンすることになります。なお、日本においては法令の規制によりスタジオまでの渡航費および宿泊費等を支払うことができないため、自費でスタジオまで渡航する必要があるそうです。





グランツーリスモ7の場合、期間限定でユーザーそっくりのキャラクターがゲーム内に登場することとなり、ファンタジーロゴとクルマのリバリーの制作にも携わることができます。完成した作品は「ショーケース」に常設されるとのこと。

