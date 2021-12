予想図が間違っていたとされる古代生物5選

by Dave Martill, University of Portsmouth 一連の流れについて、Science Alertは「この化石については今後も議論が続くと考えられますが、いずれにせよ化石自体は非常に良い保存状態なので、化石から得られるところはあると思います」とコメントしています。 ◆2:ハルキゲニアの頭部 カンブリア紀(約5億4200万年~4億8830万年前)に生息していたとされる、細長い胴体の腹側に細長い足がムカデのように並び、背中側にはトゲが並んでいるという不思議な形が ハルキゲニア です。このハルキゲニアは前述のように脚部とトゲが最大の特徴ですが、体に似つかわしくないほど巨大な球根型の頭部も有していると考えられていました。

by Natural Math 恐竜で最も有名とされる ティラノサウルス にニワトリのように羽毛で覆われていたという 説 が近年出てきたように、研究が進むにつれこれまで信じられてきた定説が覆る古代生物も多数います。そんな「予想が間違っていた古代生物」について、議論が続いているものも含めて科学系ニュースサイトのScience Alertがまとめています。 The Famous Fossils Scientists Got Incredibly Wrong https://www.sciencealert.com/five-times-we-got-a-fossil-amazingly-wrong ◆1:4本足のヘビ 「4本足のヘビ」として2015年に古生物学会の話題をさらったのがテトラポドフィス・アンプレクトゥスの化石です。この化石はブラジル北西部にある白亜紀初期(約1億4600万年~1億年前)の地層から発掘されたもので、4本の足を有しながらも水生動物にみられる長くて平たい尾がないことから、「ヘビは海生動物から進化した種ではない」ということを立証するとして大きな話題を呼びました。 4本足のヘビの化石、ブラジルで発見 進化過程解明に前進 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News https://www.afpbb.com/articles/-/3055393

