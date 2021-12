「プリンス・オブ・ペルシャ」をJavaScriptで構築しブラウザで遊べるようにした「PrinceJS」レビュー

Apple II 用に開発された1989年のアクションゲーム「 プリンス・オブ・ペルシャ 」をブラウザで遊べるサイトが「 PrinceJS 」です。HTML5/JavaScriptで構築しているというこのサイトを実際に訪れて往年のゲームを遊んでみました。 PrinceJS https://princejs.com/ GitHub - oklemenz/PrinceJS: Prince of Persia reimplementation written in HTML5/Javascript https://github.com/oklemenz/PrinceJS PrinceJS にアクセスすると、以下のように「Press to Start」と表示されるので、任意のキーを押下します。

2021年12月29日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ゲーム, Posted by log1p_kr

