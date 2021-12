究極の1人用おせち「こせち」をくら寿司で食べてみた、その味と中身とは？

・関連記事

総カロリー2919kcalで後から後から麺がでてくる「ペヤング ペタマックスたぬきそば風」試食レビュー - GIGAZINE



カセットガス式たこ焼き機「炎たこII」を使って完全初心者でもカリトロたこ焼きを作れるのか確かめてみた - GIGAZINE



肉のうま味がドバドバほとばしる松屋のドーナツ型「黒毛和牛と黒豚のハンバーグ」試食レビュー - GIGAZINE

2021年12月29日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.