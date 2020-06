鳥類はどのように恐竜から進化したのか？

空を自由に飛ぶための翼を持った鳥類は、およそ6600万年前まで繁栄していた 恐竜 の子孫といわれています。巨大な恐竜は小型で空を飛べる鳥にどのように進化していったのか、科学系ニュースサイトのQuanta Magazineが解説しています。 How Birds Evolved From Dinosaurs | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/how-birds-evolved-from-dinosaurs-20150602 現代の鳥類は、 獣脚類 として知られる2本足の恐竜から進化したといわれています。獣脚類の中には、代表的な肉食恐竜として知られるティラノサウルス類や小型のヴェロキラプトル類が含まれます。鳥類の最も近縁となる獣脚類は一般に体重は100ポンド(約45kg)~500ポンド(約226kg)と現代の主な鳥類に比べて巨大で、大きな鼻と大きな歯を持ち、両耳の間はそれほど大きくありませんでした。例えば、約7500万年~7000万年前に生息していた小型肉食恐竜の ヴェロキラプトル は、オオカミのような頭蓋骨を持ち、脳はハトほどの大きさだったといわれています。 何十年もの間、古生物学者によって恐竜と鳥を結びつける唯一の存在だったのは、「 始祖鳥 」と呼ばれる生物の化石でした。始祖鳥は、わずか1000万年の進化の過程で羽毛や翼、飛翔能力を獲得した証拠だとされていました。ブリストル大学の古生物学者であるマイケル・ベントン氏は、「始祖鳥の化石は、現代の鳥の特徴を備えだした最初期の生物であるように見えました」と語っています。

2020年06月11日 09時00分00秒

