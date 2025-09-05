2025年09月05日 11時16分 ソフトウェア

無料版Adobe PremiereがiPhone向けアプリで登場予定、Premiere Proとの連携も可能でAndroid版も開発中



Adobeが動画編集アプリ「Premiere」のiOS版を2025年後半にリリースする予定を発表しました。新しいiOS版Premiereはフレーム単位の精度でトリミング、レイヤー化、微調整を自由に行うことができ、デスクトップ版のPremiere Proとも連携可能。また、Android版も開発中とのことです。



Adobeによると、iOS版Premiereアプリはマルチトラックタイムラインを備え、動画、オーディオ、テキストレイヤーを無制限に追加できるとのこと。また、自動キャプション作成、4K HDR対応、TikTok、YouTube Shorts、Instagramへのワンタップエクスポート機能に加え、各プラットフォームに合わせてコンテンツを自動的にリサイズする機能も搭載しているそうです。





また、iOS版PremiereにはAdobe Fireflyが内蔵されているのが大きな特徴で、必要な映像や画像、音声をその場でテキストプロンプトから生成できます。特に「ジェネレーティブサウンドエフェクトを使えば、テキストプロンプトと自分の声を使って、必要なタイミング、感情、抑揚を正確に表現できます」とのことで、自分の声をもとにナレーションをAIで生成できる機能が追加される模様。





そして、デスクトップ版のPremiere Proのユーザーは、iOS版Premiereで作成したプロジェクトやメディアをそのままPremiere Proで読み込むことができるとのこと。つまり、「外出先で撮影した動画を素材として、iPhone上である程度編集や音声追加を行い、より細かい調整を自宅のPCで行う」という作業プロセスも可能になるというわけです。なお、iOS版Premiereではビデオエフェクトやサウンドエフェクトがどこまで使えるのかは明らかにされていません。





AdobeはiOS向けの動画編集アプリとして、記事作成時点でPremiere Rushをリリースしています。Premiere RushはSNSで公開するようなショート動画を手軽かつ素早く編集できることに特化したアプリですが、読み込める素材の数やレイヤー数などは大きく制限されており、UIを含めてPremiere Proとはかなり使い勝手の異なるアプリとなっていました。クリエイター向け製品マーケティング担当ヴァイスプレジデントのマイク・ポルナー氏によると、新しいiOS版PremiereはPremiere Proに少し近づき、「プロレベルのクリエイティブコントロールを、プロレベルの複雑さなしで実現」するとのこと。Apple関連ニュースサイトである9to5Macは、Premiere Rushは2025年9月30日をもってサポートを終了すると報じています。



記事作成時点で、iOS版PremiereはApp Storeで予約注文を受付中。Android版については、「将来的にはAndroidデバイスでもPremiereの優れた機能をご利用いただけるよう取り組んでおります」とのことで、開発中であることが明らかにされています。

