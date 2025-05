2025年05月28日 10時29分 ゲーム

Appleユーザー向けのGame CenterがXbox風のゲームアプリに置き換わる予定



AppleはiPhone・iPad・Macユーザー向けにゲームに特化したソーシャルネットワーク「Game Center」を展開しています。そんなGame Centerが、Xbox風のゲームアプリに置き換わる予定であるとBloombergが報じました。



Bloombergの報道によると、Appleは2025年6月に開催予定のWWDC25の中で、iPhone・iPad・Mac・Apple TV向けのゲーム特化アプリを発表する予定だそうです。このアプリは既存のGame Centerに搭載されている実績やリーダーボードといった機能だけでなく、デバイスにインストールされているゲームを起動することも可能となる模様。



Appleは2025年9月に次期iOSであるiOS 19をリリースする予定ですが、これと一緒にゲームハブアプリもリリースする予定のようです。新しいゲームハブアプリには編集コンテンツも搭載されているとのこと。なお、Apple関連メディアの9to5Macはこのゲームハブアプリについて「iOS版Xboxアプリと同様の動作をするだろう」と報じました。





Bloombergによると、新しいゲームハブアプリのMac版ではユーザーは「App Store以外でダウンロードしたゲーム」にもアクセスできるようになるそうです。



なお、AppleはゲームサブスクリプションサービスのApple Arcadeで提供される人気ゲームアプリのひとつである「Sneaky Sasquatch」を開発した、ゲーム開発スタジオのRAC7を買収したことが報じられたばかり。AppleはRAC7の買収を認めており、RAC7はAppleの他のチームに統合されることなく、今後も独自のゲーム開発スタジオとして運営される予定です。



この他、Apple Arcadeは同じゲームサブスクリプションサービスのNintendo Switch Onlineや、PCゲームプラットフォームのSteamと同等のユーザー規模を有していることも調査により明らかになっています。



