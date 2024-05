iPhoneでプレイできる重量級ゲーム「アサシン クリード ミラージュ」のリリース日が2024年6月6日に決定

Ubisoftが開発したアクションゲーム「 アサシン クリード ミラージュ 」のiOS版が2024年6月6日にリリースされることが決まりました。 Assassin's Creed Mirage is coming to iOS! https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/news/6hRBheSWDoKUdnKxzy5YOg アサシン クリード ミラージュは2023年10月5日に発売したステルスアクションゲームで、記事作成時点ではPC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One向けに販売されているほか、Amazonのクラウドゲーミングプラットフォーム「Amazon Luna」でもプレイできます。また、2023年9月13日に開催された iPhone 15シリーズの発表イベント では、iPhone 15 Pro向けのアサシン クリード ミラージュを2024年初旬にリリースすることが 発表 されていました。

2024年05月01日 10時35分00秒 in モバイル, ゲーム, Posted by log1o_hf

