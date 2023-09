2023年09月25日 12時45分 ゲーム

iPhone 15 Pro版「バイオハザード ヴィレッジ」のリリース日が10月30日になることが明らかに



2023年9月13日に開催されたAppleの新製品発表イベントの中で、AppleはiPhone 15 Proで「バイオハザード ヴィレッジ」や「バイオハザード RE:4」といったバイオハザードシリーズの最新タイトルがプレイ可能になると発表しました。リリース予定は「2023年末まで」とされていたのですが、「バイオハザード ヴィレッジ」の配信日が2023年10月30日になることが明らかになっています。



Resident Evil Village may release for iPhone 15 Pro on October 30th in the US - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/24/23888326/resident-evil-village-iphone-15-pro-ipad-pro-air-m1-m2-release-date





2021年5月に発売されたバイオハザードシリーズ10作目となる「バイオハザード ヴィレッジ」は、PlayStation 4(PS4)やPlayStation 5(PS5)といった家庭用ゲーム機だけでなく、SteamやMac App Storeでも配信されています。



「BIOHAZARD VILLAGE for Mac」をMac App Storeで





2023年3月に発売されたバイオハザード4のリメイク版「バイオハザード RE:4」は、PS4・PS5・Steam向けに配信されていますが、記事作成時点ではMac版はリリースされていません。



そんなバイオハザード ヴィレッジおよびバイオハザード RE:4のiOS版アプリがリリースされることが、Appleの発表会の中で明らかにされていました。これらのアプリは「iPhone 15 Pro向け」とされているため、A17 Proチップを搭載するiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxでのみプレイできるようになると目されています。





iPhone 15 Proでのゲームプレイイメージ





そんな中、バイオハザード ヴィレッジのiOS・iPadOS版のリリース日が2023年10月30日になることが明らかになりました。カプコンの英語版サイトには、以下の通り「Available October 30」と記載されています。



Resident Evil Series Releases for Apple Devices|CAPCOM

https://www.capcom-games.com/apple/en-us/





iOS・iPadOS版のバイオハザード ヴィレッジがプレイできるのは、iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・M1搭載12.9インチiPad Pro・M1搭載11インチiPad Pro・M2搭載12.9インチiPad Pro・M2搭載11インチiPad Pro・M1搭載第5世代iPad Airの7モデルのみ。iPadの場合、M1以降のAppleシリコンを搭載していなければバイオハザード ヴィレッジはプレイできない模様。





同じタイミングでiOS・iPadOS版のバイオハザード RE:4も発表されていましたが、こちらは記事作成時点でも「Available 2023(2023年内)」とだけ記載されており、リリース日がいつになるかは不明なままです。





なお、カプコンは東京ゲームショウ2023の中でもiOS・iPadOS版のバイオハザード ヴィレッジおよびバイオハザード RE:4について発表しており、iPadOS版のデモプレイも実施しています。ゲーム画面上に表示される仮想コントローラーは以下の通り。





バイオハザード ヴィレッジは2023年10月30日発売。ゲームのダウンロードは無料でゲーム序盤までは無料でプレイ可能。ゲーム本編は税込4990円で、追加コンテンツのウィンターズエクスパンションは税込2000円での販売となります。





バイオハザード RE:4は2023年内発売予定で、こちらもダウンロード無料で序盤をお試しプレイできます。本編は税込7990円で、追加コンテンツのセパレート ウェイズは税込1000円で販売予定です。こちらはiPhone・iPad版と同時にMac版もリリースされる模様。