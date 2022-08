Netflixは数十種のゲームを配信しているがプレイ人数は加入者の1％未満しかいない

Netflixは2021年11月から加入者向けのゲームアプリを配信しています。しかし、ゲームアプリを実際にプレイしているユーザーは、加入者数の1%に満たないことが明らかになりました。 Netflix's video game push sees few subscribers playing along https://www.cnbc.com/2022/08/06/netflixs-video-game-push-sees-few-subscribers-playing-along.html iOSデバイスやAndroidデバイスでは、Netflixアプリのホーム画面下部に「ゲーム」という項目が存在しています。

2022年08月09日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, ゲーム, Posted by log1o_hf

