動画生成AI「Runway Gen-4.5」が登場、OpenAIのSora 2やGoogleのVeo 3より高性能



AI開発企業のRunwayが動画生成AI「Runway Gen-4.5」を2025年12月1日に発表しました。Runway Gen-4.5はプロンプト追従性や物理現象の再現性能が向上しており、GoogleのVeo 3やOpenAIの Sora 2を上回る性能を示しています。



Runway Research | Introducing Runway Gen-4.5

https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4.5



Introducing Gen-4.5 | Runway - YouTube





以下のポストにはRunway Gen-4.5の能力を示す4本の動画が埋め込まれています。Runway Gen-4.5はプロンプトの理解力に優れていることが特徴で、「複雑な順序の動作」「詳細なカメラワーク」「イベントのタイミング」「わずかな雰囲気の変化」を正しく読み取って動画に落とし込むことができます。



The model excels at understanding and executing complex, sequenced instructions. You can specify detailed camera choreography, intricate scene compositions, precise timing of events and subtle atmospheric changes all within a single prompt.



We remain committed to making highly… pic.twitter.com/CPQeeth3YJ — Runway (@runwayml) December 1, 2025



さらに、「鏡に映る描写」や「自動車が地面の起伏に合わせて揺れ、タイヤが砂を巻き起こす描写」など物理的に正しい描写も得意としています。ただし、「ハンドルを押す前にドアが開く」「物体が動画の途中で消える」といった問題が発生することもあるそうです。



Gen-4.5 achieves an unprecedented level of physical accuracy and visual precision. Objects move with realistic weight and momentum. Surfaces behave the way they would in the real world. Laws of physics can be both observed or ignored, depending on your vision.



Despite the big… pic.twitter.com/AsbLQ0ZSDH — Runway (@runwayml) December 1, 2025



Runway Gen-4.5の学習と推論はNVIDIAのGPUで実行されており、NVIDIAと協力することでトレーニング効率や推論速度の最適化に成功しています。「Runway Gen-4.5」「Veo 3」「Veo 3.1」「Kling 2.5」「Sora 2 Pro」と比較した際のスコアを示したグラフが以下。Runway Gen-4.5は他社製AIを大きく引き離してトップに君臨しています。





Runway Gen-4.5は一部のユーザーを対象に段階的に提供が始まっており、早期パートナーとしてアメリカの大手小売業者「Target」、広告企業の「Wieden+Kennedy」、公共放送局の「BBC」、ゲーム開発企業の「Ubisoft」の名前が挙がっています。

