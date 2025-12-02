AI

動画生成AI「Runway Gen-4.5」が登場、OpenAIのSora 2やGoogleのVeo 3より高性能


AI開発企業のRunwayが動画生成AI「Runway Gen-4.5」を2025年12月1日に発表しました。Runway Gen-4.5はプロンプト追従性や物理現象の再現性能が向上しており、GoogleのVeo 3やOpenAIの Sora 2を上回る性能を示しています。

Runway Research | Introducing Runway Gen-4.5
https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4.5

Introducing Gen-4.5 | Runway - YouTube


以下のポストにはRunway Gen-4.5の能力を示す4本の動画が埋め込まれています。Runway Gen-4.5はプロンプトの理解力に優れていることが特徴で、「複雑な順序の動作」「詳細なカメラワーク」「イベントのタイミング」「わずかな雰囲気の変化」を正しく読み取って動画に落とし込むことができます。


さらに、「鏡に映る描写」や「自動車が地面の起伏に合わせて揺れ、タイヤが砂を巻き起こす描写」など物理的に正しい描写も得意としています。ただし、「ハンドルを押す前にドアが開く」「物体が動画の途中で消える」といった問題が発生することもあるそうです。


Runway Gen-4.5の学習と推論はNVIDIAのGPUで実行されており、NVIDIAと協力することでトレーニング効率や推論速度の最適化に成功しています。「Runway Gen-4.5」「Veo 3」「Veo 3.1」「Kling 2.5」「Sora 2 Pro」と比較した際のスコアを示したグラフが以下。Runway Gen-4.5は他社製AIを大きく引き離してトップに君臨しています。


Runway Gen-4.5は一部のユーザーを対象に段階的に提供が始まっており、早期パートナーとしてアメリカの大手小売業者「Target」、広告企業の「Wieden+Kennedy」、公共放送局の「BBC」、ゲーム開発企業の「Ubisoft」の名前が挙がっています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
Googleが動画生成AI「Veo 3.1」をリリース、1分以上の動画生成に対応＆音声品質の向上など - GIGAZINE

OpenAIが動画生成AI「Sora 2」を発表、同時リリースのiOS向けソーシャルアプリ「Sora」ではSora 2で自分や友人の顔から動画を生成可能 - GIGAZINE

xAIが動画生成AI「Imagine v0.9」を発表、規制の緩さで話題の「Grokの動画生成機能」がアップデートされる - GIGAZINE

適切なライセンスを受けた素材でのみトレーニングされた動画生成AI「Marey」とは？ - GIGAZINE

Midjourneyが初の動画生成AIモデル「V1」を発表、1枚の画像から最大21秒の動画生成が可能 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in AI,   動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Video generation AI 'Runway Gen-4.5' is ….